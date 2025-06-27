6.21 مليارات درهم عطاءات «T-Sukuk» في يونيو

أعلنت وزارة المالية، بصفتها الجهة المُصدِرة، وبالتعاون مع المصرف المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نجاح مزاد صكوك الخزينة الإسلامية «T-Sukuk» المقوّمة بالدرهم الإماراتي، لشهر يونيو، بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2025.

وذكرت الوزارة، في بيان، أمس، أن المزاد شهد طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية، الموزعين الأساسيين على الشريحتين المستحقتين في مايو 2027، وفي أغسطس 2028، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المستلمة 6.21 مليارات درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.6 مرات، ما يعكس ثقة المستثمرين بقطاع التمويل الإسلامي بالإمارات.