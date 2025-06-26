«المعلومات الائتمانية» تتيح التقرير والتقييم الائتماني عبر «دبي الآن»

أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أمس، عن تعاونها مع «دبي الرقمية»، لإتاحة الوصول الفوري إلى التقرير والتقييم الائتماني عبر تطبيق «دبي الآن»، الذي يُوفر أكثر من 300 خدمة حكومية وخاصة.

وقال المدير العام لـ«لاتحاد للمعلومات الائتمانية»، مروان أحمد لطفي: «ملتزمون بدعم أجندة التحول الرقمي في دولة الإمارات من خلال تعزيز التكامل عبر منصات الحكومة المحلية، يجسد هذا التعاون مع (دبي الآن) مهمتنا المتمثلة في تبسيط الوصول إلى المعلومات الائتمانية الحيوية، وتعزيز تجربة المستخدم».

وأضاف: «من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، أصبح من الأسهل على المتعامل البقاء مطلعاً على وضعه الائتماني عبر القنوات الرقمية التي يستخدمها الأفراد بشكل يومي».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية في «دبي الرقمية»، مطر الحميري: «سعداء بانضمام (الاتحاد للمعلومات الائتمانية) إلى تطبيق (دبي الآن) لتمكين المتعاملين من الوصول السهل والسريع إلى معلوماتهم الائتمانية في أي وقت».

وأضاف أن «هذه الخطوة تجسد الموقع الريادي لـ(لاتحاد للمعلومات)، وتعكس حرصها على تعزيز رقمنة الحياة في دولة الإمارات، بما يؤدي إلى تسهيل حياة المتعاملين ودعم مرتكزات الاقتصاد الرقمي، كما تسهم هذه الخطوة في تحقيق مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031) التي تنص في أحد محاورها على إقامة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً عبر تمكين أسلوب الحياة الجديد الذي يلبي الاحتياجات المستقبلية للدولة».

وأشار الحميري إلى أن هذه الشراكة تؤكد التزام «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» بتطوير حلول رقمية سلسة، تمكن الأفراد والشركات من اتخاذ قرارات أكثر اطلاعاً.

وذكر أن «هذه الخطوة تأتي في أعقاب التكامل الناجح للخدمات مع منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة (تم)، ما يعزز التزامنا بتعزيز الوصول السهل إلى الخدمات وتحقيق أعلى مستويات الراحة لجميع المستخدمين».

وقال الحميري: «باعتبارها مبادرة مبتكرة، فإن هذه الشراكة التكاملية تمهّد الطريق لتبادل البيانات بين المنصات الحكومية بكفاءة وفاعلية، وتمثل خطوة مهمة نحو مجتمع ذكي ومترابط».

وتواصل منصة «دبي الآن»، التي طورتها «دبي الرقمية»، وضع معايير جديدة للخدمات الموحدة، من خلال دمج حلول متقدمة تُسهّل حياة كل من المواطنين والمقيمين.

ويمثل التعاون مع «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» خطوة إضافية نحو تعزيز منظومة متكاملة تضع سهولة الوصول للبيانات والابتكار في مقدمة أولوياتها.