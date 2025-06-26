غرف دبي تعرّف القطاع الخاص بأحدث توجهات الخدمة المتميزة

نظّمت غرف دبي «ملتقى تجربة المتعاملين»، بهدف استعراض أحدث التوجهات والابتكارات في مجال التميز بخدمة المتعاملين.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن الملتقى يأتي ضمن إطار «برنامج الخدمة المتميزة»، الذي أطلقته غرف دبي بهدف تحسين ممارسات القطاع الخاص في مجال خدمة المتعاملين.

وفي جلسة حوارية ضمن فعاليات الملتقى الذي استقطب نحو 60 من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجموعة متنوعة من القطاعات، تم تنظيم جلسة حوارية لاستعراض نموذج عملي لتوظيف تقنية الذكاء الاصطناعي للحوار مع المتعاملين عبر منصات التراسل الفوري، فيما ركزت جلسة أخرى على سبل تعزيز تفاعل الموظفين مع تجارب المتعاملين، نظراً لأهمية ثقافة العمل المؤسسية في رفع معدلات رضا المتعاملين، كما بحثت إحدى الجلسات الحوارية سبل مواكبة توقعات المتعاملين المتغيرة، مع الاعتماد على المرونة والسرعة في التفاعل، وتلبية متطلبات المتعاملين، وتطوير تجارب رقمية متكاملة.

وقدم الملتقى الذي تم تنظيمه بالتعاون مع شركة «آركت جلوبال» بيانات ورؤى معمقة حول أهم المستجدات في عالم تجربة المتعاملين، حيث ناقش عدد من الخبراء البارزين أهمية المرونة، وتوفير التجارب الرقمية المتكاملة في تحسين خدمة المتعاملين، وتم التأكيد خلال الملتقى على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي، وروبوتات المحادثة، والتحليلات الفورية لتطوير آليات العمل المرتبطة بكل تجارب المتعاملين.