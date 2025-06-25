«طيران الإمارات» تُنهي تحديث 59 طائرة

أظهرت بيانات حديثة أن «طيران الإمارات» أنهت تحديث 59 طائرة ضمن أسطولها من طرازَي «بوينغ 777» و«إيرباص إيه 380»، مع استمرار العمل على برنامج التحديث الذي يُعدّ الأكبر في الصناعة عالمياً.

وبحسب بيانات صادرة عن الناقلة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن «الدرجة السياحية الممتازة» باتت متاحة على 72 طائرة، تخدم عشرات المحطات ضمن شبكتها العالمية.

ووفقاً للبيانات، فإن «الدرجة السياحية الممتازة» متاحة حالياً على 59 طائرة، ضمن أسطول «طيران الإمارات» من طرازَي «بوينغ 777» و«إيرباص إيه 380»، بعد الانتهاء من تحديثها، إضافة إلى ست طائرات «إيرباص إيه 380» كانت مزودة بهذه الدرجة لدى استلامها من الشركة المصنّعة، إلى جانب سبع طائرات جديدة من طراز «إيرباص 350»، وهي أحدث طائرات الناقلة التي تنضم للأسطول.

وقالت الشركة، في وقت سابق، إنه في ظل التأخير المستمر في تسليم الطائرات الجديدة، فقد أضافت 99 طائرة إلى برنامج تحديث الأسطول، ليصل العدد الإجمالي للطائرات المشمولة بالبرنامج إلى 219 طائرة، ضمن خطة تحديث شاملة باستثمار قدره خمسة مليارات دولار (نحو 18.36 مليار درهم).

وتتميز مقاعد هذه الدرجة الواسعة والمصنوعة من الجلد باللون الكريمي، بعرض 19.5 بوصة، وهي مزوّدة بمسند رأس قابل للتعديل في ستة اتجاهات، لتمنح المتعاملين مزيداً من الراحة، بمساحة تمديد تصل إلى 38 بوصة، كما يمكن إمالة المقعد للخلف بمقدار ثماني بوصات، إضافة إلى ميزات ووظائف مثل نقاط شحن، وطاولة خشبية لتناول الطعام، وطاولة جانبية. كما تتميز مقصورة الدرجة السياحية الممتازة أيضاً، بأحدث نظام ترفيهي متطور على متن الطائرة، مع شاشة تلفزيون عالية الدقة بحجم 13.3 بوصة.

وتعمل «طيران الإمارات» على توسيع شبكة الوجهات التي تخدمها بطائراتها المحدثة والمزوّدة بأحدث المنتجات في درجتَي «الأعمال» و«السياحية الممتازة»، حيث تستهدف الناقلة منح المسافرين مزيداً من الفرص لتجربة أحدث منتجاتها من الجيل الجديد، إضافة إلى الارتقاء بمستوى السفر المتميز.

260 طائرة

بلغ إجمالي عدد الطائرات في أسطول «طيران الإمارات»، مع نهاية مارس الماضي، 260 طائرة، مع متوسط عمر يبلغ 10.7 سنوات.

وفي نهاية السنة المالية، بلغ عدد الطائرات التي لاتزال «قيد التسليم»، ضمن سجل الطلبيات، 314 طائرة، تشمل 61 طائرة A350، و205 طائرات «بوينغ X777»، و35 طائرة «دريملاينر 787»، و13 طائرة شحن «F777».

بدورها، نمت السعة التشغيلية الإجمالية لـ«طيران الإمارات» من الركاب والشحن بنسبة 4%، لتصل إلى 60 مليار طن كيلومتري متاح بنهاية السنة المالية 2024-2025، لتقترب بذلك من مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19».