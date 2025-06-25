«دو» تُنظّم فعالية حول الحوسبة السحابية

نظّمت «دو» العاملة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، فعالية حصرية تحت عنوان «إطلاق إمكانات الحوسبة السحابية السيادية للحكومات الحديثة»، ركزت على مناقشة تعزيز مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات. وقال الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «دو»، جاسم العوضي: «تُجسّد هذه الفعالية مواصلة (دو) التزامها بالعمل على تحقيق الرؤية الرقمية الطموحة لدولة الإمارات»، ولفت إلى أن منظومة خدمات الحوسبة السحابية السيادية الخاصة بـ«دو»، أداة استراتيجية لتمكين المؤسسات الحكومية والقطاع العام، وتحفيز الابتكار، مع ضمان مستويات غير مسبوقة من التحكم التشغيلي وحماية البيانات.