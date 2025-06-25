مركبات «تواصل» في أبوظبي تقبل الدفع الرقمي بعملة «AE Coin»

أطلقت «شركة تواصل للمواصلات»، بالتعاون مع بنك المارية المحلي، مبادرة نوعية تتيح للركاب الدفع إلكترونياً عبر تطبيق محفظة «أي إي سي»، باستخدام العملة المستقرة AE Coin، وذلك في جميع مركبات أجرة «تواصل» في إمارة أبوظبي.

وأفاد بيان، أمس، بأن هذا الإنجاز يأتي بالتنسيق مع مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز حلول الدفع الرقمية، وتطوير تجربة تنقل ذكية وآمنة وسلسة للمستخدمين، حيث تُعد هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى العالم التي تعتمد العملة المستقرة المرتبطة بالدرهم الإماراتي في الدفع، مقابل خدمات النقل العام.

وقال مدير عام شركة تواصل للمواصلات، غنى جبور: «اعتماد عملة (AE Coin) في قطاع النقل العام، يعكس التزامنا بدعم الحلول المالية المستقبلية التي تدمج بين التكنولوجيا والراحة والاستدامة، وسنواصل العمل على توسيع نطاق هذه الحلول لتشمل خدمات إضافية مستقبلاً».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي، محمد وسيم خياطة: «لا نقدّم طريقة دفع جديدة فحسب، بل نقدّم أيضاً لعملائنا طريقة سلسة وآمنة وأقل تكلفة من نظائرها من المعاملات غير النقدية لاستخدام وسائل النقل العام. إنها خطوة إلى الأمام في تحقيق استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025».

وأضاف: «كجزء من خريطة الطريق الاستراتيجية الخاصة به، يركز بنك المارية المحلي على بناء شراكات مستقبلية مع الشركات والهيئات الحكومية لتوسيع نطاق استخدام محفظة (أي إي سي) عبر مختلف القطاعات، وإحداث طفرة نوعية في المدفوعات الرقمية لكل من المستهلكين ومزودي الخدمات والسلع في الدولة».

في السياق نفسه، قال المدير العام لشركة «آي إي دي ستابل كوين»، رامز رفيق: «من خلال توفير خيار دفع آمن وسلس للركاب في جميع سيارات أجرة تواصل، نُظهر كيف يُمكن للعملات الرقمية أن تندمج بسلاسة في الحياة اليومية، وتُجسّد هذه الشراكة قوة الابتكار والتعاون في قيادة مستقبل المدفوعات الرقمية، ويسعدنا أن نكون في طليعة هذا التحوّل».

وبحسب البيان، سيتم قريباً توسيع قبول تطبيق محفظة «أي إي سي» عبر المزيد من خدمات النقل والتجار ومنافذ البيع بالتجزئة في دولة الإمارات، ما يعزز تجربة العملاء بشكل أكبر، ويوفّر المزيد من الفرص لاستخدام عملة «AE Coin» في الحياة اليومية.

وبحسب البيان، فإن محفظة «أي إي سي» توفر تجربة دفع سهلة وآمنة، حيث يُمكن للمتعاملين مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) داخل المركبة لإتمام عملية الدفع، وتُربط عملة AE Coin بالدرهم الإماراتي بنسبة ثابتة (1 درهم = 1 AEC)، ما يضمن أعلى درجات الاستقرار المالي، ويُسهم في تعزيز الثقة باستخدام العملات الرقمية.