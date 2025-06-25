«MSCI» ترفع تصنيف «الدار» إلى «A» في معايير البيئة والحوكمة

أعلنت «مجموعة الدار» ترقية تصنيفها إلى فئة «A»، وذلك في أحدث تقييمات «MSCI» للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ما يضعها في الشريحة الربعية العُليا للشركات العقارية التي يغطيها تصنيف «MSCI» على مستوى العالم.

وتُعدّ «MSCI» وكالة تصنيف عالمية تُقيّم مدى تعرض الشركات للمخاطر المتعلقة بالمجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة في قطاعها، وقدرتها على إدارة تلك المخاطر مقارنةً بالشركات النظيرة، ويَعتمد المستثمرون على هذه التصنيفات على نطاق واسع لتقييم كيفية إدارة الشركات للمخاطر طويلة الأجل.

وأكدت المجموعة، في بيان، أن هذه الترقية تعكس التقدم المتواصل الذي تحرزه «الدار» في تعزيز ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة عبر عملياتها كافة، بما يتماشى مع معايير الاستدامة العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في «الدار»، فيصل فلكناز: «تعكس هذه الترقية الخطوات الكبيرة التي قطعناها في تبني أفضل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، باعتبارها مبدأ أساسياً في نهج أعمالنا على مستوى المجموعة، وبينما نواصل تقدمنا في تنفيذ خريطة طريقنا الاستراتيجية للنمو، نواصل التزامنا، إضافة قيمة مسؤولة وتحقيق الشفافية لضمان مساهمتنا الإيجابية تجاه كل الأطراف المعنية والاقتصاد المحلي وبيئتنا».

وأضاف: «يعكس حصولنا على تصنيف (A) من (MSCI) صواب الإجراءات التي نتخذها، ويمثل خطوة محفزة لمواصلة الارتقاء بمكانتنا المتقدمة ضمن الشريحة الربعية الأعلى أداءً على مستوى القطاع عالمياً».