بيان من "فلاي دبي" بخصوص الرحلات

قالت شركة "فلاي دبي"، إنه نظراً للأوضاع في المنطقة تأثرت بعض الرحلات، مشيرة إلى أن الناقلة تواصل العمل بكل جهد للحد من أي تأثير على خطط السفر.

ونصحت الشركة المسافرين، بالتحقق من حالة رحلاتهم على الموقع الشبكي لـ"فلاي دبي"، أو الاتصال بالناقلة أو التواصل مع وكلاء السفر، مع استخدام "إدارة الحجز" على الموقع لتحديث بياناتهم.

وأضافت في تحديث على موقعها الشبكي "نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا الإجراء، ونقدر تفهمكم. تواصل (فلاي دبي) مراقبة الوضع عن كثب، وتبقى سلامة ركابنا وطاقمنا وعملياتنا على رأس أولوياتنا".