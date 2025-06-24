«ديوا» تجدد اعتماد شهادة المعيار العالمي لأنظمة الحوكمة الفعالة

جددت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) اعتماد شهادة المعيار العالمي لأنظمة الحوكمة الفعالة «BS 13500»، للعام التاسع على التوالي، وذلك بعد عملية تدقيق شاملة أجراها المعهد البريطاني للمعايير (BSI).

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، تسلم الشهادة، بحضور النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، المهندس وليد بن سلمان، ونائب الرئيس للحوكمة والامتثال والرشاقة المؤسسية، الدكتور علي محمد المويجعي.

وقال الطاير: «نطبق أعلى المعايير العالمية في الحوكمة الرشيدة وفق منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات والضوابط المؤسسية التي تدعم أهدافنا الاستراتيجية نحو التميز في العمل المؤسسي، وضمان استدامة الموارد، إضافة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية، ما جعل الهيئة معياراً للحوكمة الرشيدة في المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم».

بدوره، قال وليد بن سلمان: «تتبنى الهيئة نهجاً متكاملاً في الحوكمة المؤسسية، يستند إلى الأدلة الإرشادية المحلية والاتحادية، وكذلك التوجيهات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالحوكمة المؤسسية للهيئات الحكومية، إضافة إلى إرشادات البنك الدولي، والمواصفات التي وضعها المعهد البريطاني للمعايير، وغير ذلك من مؤسسات عالمية».

ومن جهته، قال المويجعي إن «إطار الحوكمة الفعالة في الهيئة، يتضمن العناصر الأساسية للحوكمة، بما في ذلك الرقابة والإشراف لمجلس الإدارة، والهيكل التنظيمي الواضح والصلاحيات، والاستراتيجية الموثقة، وتفويض السلطات المالية والإدارية على نحو سليم».