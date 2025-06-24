دراسة: موظفو الإمارات يتفوقون على نظرائهم الأوروبيين بالجاهزية السيبرانية

أكدت نتائج دراسة جديدة حول «مدى جاهزية الموظفين لمواجهة التهديدات السيبرانية» أن القوى العاملة في دولة الإمارات تتقدم على أقرانها في منطقة أوروبا، عبر العديد من مؤشرات الجاهزية السيبرانية، ما يؤكد التقدم الذي أحرزته الإمارات في تحقيق رؤيتها الوطنية للمرونة الرقمية، والدفاع السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وتعكس هذه الدراسة الجهود النشطة والاستثمارات المستمرة التي تبذلها حكومة دولة الإمارات لتعزيز قدراتها الوطنية في مجال الأمن السيبراني وتطوير الأطر التنظيمية والبنية التحتية ذات الصلة، حيث تبرز الدولة في موقع فريد يُمكنها من قيادة المنطقة كمثال يُحتذى، ومن أبرز هذه الجهود إنشاء أنظمة الكشف المتقدم عن التهديدات التي تم تفعيلها تحت إشراف مجلس الأمن السيبراني الإماراتي.

وقيّمت الدراسة التي أجرتها شركة «كوهيزيتي»، المتخصصة في مجال أمن البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، على الموظفين بدوام كامل في كلّ من الإمارات، والمملكة المتحدة، وفرنسا وألمانيا، مدى ثقة الموظفين في قدرتهم على التعرّف إلى الهجمات السيبرانية والاستجابة لها.

وأظهرت نتائج الدراسة أن 86% من الموظفين في الإمارات أعربوا عن ثقتهم بالقدرة على التعرّف إلى التهديدات السيبرانية مقارنة بـ81% في المملكة المتحدة، و80% في ألمانيا، و62% في فرنسا، فيما أفاد نحو تسعة من كل 10 (أي 89%) من المشاركين في الإمارات بأنهم يثقون بقدرة مؤسساتهم على منع تلك الهجمات والتعافي منها.

وكشفت الدراسة عن مؤشرات مشجعة لسلوك عملي وممنهج نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الموظفين، حيث قال ثلثا الموظفين في الإمارات إنهم سيبلغون فريق الأمن السيبراني في مؤسساتهم عند ملاحظتهم أي نشاط مشبوه مقارنة بـ61% من المشاركين في المملكة المتحدة، و53% في ألمانيا. بينما قال أكثر من نصف الموظفين الآخرين في الإمارات إنهم سيُخطرون قسم تكنولوجيا المعلومات لديهم، حيث تم تعزيز هذا الميل إلى التصرف الفوري من خلال برامج التوعية المستمرة، إذ أفاد 66% من المشاركين في الإمارات بأنهم تلقوا نوعاً من التدريب على الأمن السيبراني خلال العام الماضي.

وقال المدير العام ونائب الرئيس للأسواق الناشئة الدولية لدى «كوهيزيتي»، جوني كرم، إن «نتائج الدراسة تعكس ريادة دولة الإمارات الواضحة في مجال الجاهزية السيبرانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، فمع المبادرات التي يقودها مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات إلى جانب التركيز الوطني القوي على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، لا غرابة أن يتنامى وعي الموظفين توازياً مع الاستثمارات المؤسسية في هذا المجال».