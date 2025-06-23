«المركزي» يخاطب شركات التكنولوجيا العالمية لاعتماد الرمز الجديد للدرهم

خاطب المصرف المركزي شركات التكنولوجيا العالمية لاعتماد الرمز الجديد للدرهم الإماراتي، على لوحات مفاتيح أجهزة الكمبيوتر التي تصنعها تلك الشركات، وعبر شاشات الأسواق العالمية والتعاملات المالية الدولية ومحركات البحث.

وأفاد مصدر مطلع لـ«الإمارات اليوم»، فضّل عدم نشر اسمه، بأن «المركزي» تواصل مع شركات مثل «أبل»، و«مايكروسوفت»، و«غوغل»، وغيرها من كبرى الشركات العالمية، وطلب منها استبدال الرمز الحالي للدرهم، المستخدم حالياً في التعاملات، بالرمز الجديد، مع موعد مقترح للتعديل، قد يكون في شهر سبتمبر 2025.

وقال المصدر: «اعتادت شركات التكنولوجيا العالمية إجراء تحديث مثل هذه البيانات والرموز سنوياً، لذا إذا لم تتمكن من إجراء التعديل الخاص برمز الدرهم الجديد خلال الشهرين المقبلين (حتى سبتمبر)، فسيكون الموعد في العام المقبل، وفق التحديثات السنوية الخاصة بها».

وأضاف أن «اعتماد الرمز الجديد للدرهم يتم على عدد من المراحل وفق المقرر في الدليل الإرشادي الذي أصدره المصرف المركزي قبل فترة»، مشيراً إلى أن «اعتماد الرمز الجديد للدرهم على الرقم (6) في لوحة مفاتيح أجهزة الكمبيوتر، مقترح في الدليل الإرشادي، لكن لا يمكن القول إنه مؤكد حتى يتم التعديل رسمياً من قبل الشركات العالمية»، وبحسب ما جاء نصاً في الدليل الإرشادي الصادر عن المصرف المركزي للرمز الجديد للدرهم، فإنه «تم تصميم رمز العملة ليظهر على زر الرقم (6) في جميع أنواع لوحات المفاتيح».

يشار إلى أن المصرف المركزي عمّم، في 27 مايو الماضي، على جميع المؤسسات المالية العاملة بالدولة، البدء في استخدام الرمز الجديد للعملة الوطنية «الدرهم» بصيغته النقدية والرقمية في التطبيقات، والفواتير، والإيصالات، وبطاقات الأسعار، والتسوق عبر الإنترنت، إضافة إلى الشيكات وأجهزة الصراف الآلي، والتطبيقات الإلكترونية المصرفية، فضلاً عن منصات التداول عبر الإنترنت، ومواقع تداول العملات الأجنبية.

• «المركزي» تواصَل مع شركات، مثل «أبل» و«مايكروسوفت» و«غوغل»، لاستبدال الرمز الحالي للدرهم بالجديد، مع موعد مقترح للتعديل قد يكون سبتمبر 2025.