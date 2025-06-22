طيران الإمارات تعلّق رحلاتها إلى إيران والعراق حتى 30 يونيو

أعلنت شركة طيران الإمارات عن تعليق مؤقت لجميع رحلاتها إلى إيران (طهران) والعراق (بغداد والبصرة) حتى الاثنين 30 يونيو 2025، وذلك نظراً للظروف الإقليمية الراهنة.

وأكدت الشركة أن العملاء المتجهين عبر دبي إلى وجهات نهائية في إيران والعراق لن يُسمح لهم بالسفر من نقطة انطلاقهم حتى إشعار آخر.

ودعت «طيران الإمارات» المسافرين المتأثرين إلى التواصل مع وكلاء السفر المعتمدين لإعادة الحجز، كما نصحت المسافرين عبر مطار دبي الدولي بالتحقق من حالة رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي: emirates.com.