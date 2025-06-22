«هب ريح» تسرّع تبني الطاقة الشمسية

قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن منصة «هب ريح» التفاعلية من الهيئة شهدت استخداماً متزايداً خلال عام 2024. وأسهمت المنصة الذكية للتقييم الذاتي لتصاميم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والحائزة جوائز عالمية، في تقييم أكثر من 1700 طلب توصيل للطاقة الشمسية، بزيادة تتجاوز 30% في عام 2024 مقارنة بعام 2023. وتندرج المنصة ضمن مبادرة «شمس دبي» التي أطلقتها الهيئة، وتتيح لأصحاب المنازل والمباني تركيب الأنظمة الشمسية الكهروضوئية وربطها بشبكة الهيئة. وأشار الطاير إلى أن إجمالي قدرة الأنظمة المرتبطة بشبكة التوزيع التابعة للهيئة بلغ نحو 725 ميغاواط حتى الآن.