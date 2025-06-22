«أوبك بلس» تدرس تطبيق زيادة الإنتاج قبل عام من موعدها

قال رئيس شركة «روسنفت»، أكبر منتج للنفط في روسيا، إيغور سيتشين، أمس، إن تحالف «أوبك بلس» لكبار منتجي النفط في العالم ربما يعمد إلى تقديم موعد زيادة الإنتاج بنحو عام عن الخطة الأولية. وأضاف أن قرار التحالف تسريع زيادة الإنتاج يبدو الآن بعيد النظر ومبرراً في ظل المواجهة بين إسرائيل وإيران. وفاجأ التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، أسواق النفط في أبريل بإقرار زيادة إنتاج أكبر من المتوقع لشهر مايو، رغم ضعف الأسعار وتباطؤ الطلب.

وقال: «الزيادة المعلنة في الإنتاج منذ مايو من هذا العام أعلى بثلاثة أمثال مقارنة بالخطة الأولية للتحالف. إضافة إلى ذلك، يُمكن تقديم موعد الزيادة الكاملة في إنتاج (أوبك بلس) ليصبح قبل عام من الموعد المُخطط له».