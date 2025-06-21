«طيران الإمارات» تطلق رحلة يومية ثالثة إلى برشلونة

أعلنت شركة طيران الإمارات عن تعزيز عملياتها إلى برشلونة بإضافة رحلة يومية ثالثة، وذلك اعتباراً من 26 أكتوبر 2025.

وذكرت الشركة في بيان، أن ذلك يأتي استجابةً للطلب المتزايد في السوق، ويمنح العملاء خيارات أوسع للربط من وإلى المدينة الساحلية، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى وجهات شهيرة ضمن شبكة «طيران الإمارات»، مثل المالديف وبانكوك وبالي وهونغ كونغ وسنغافورة.

وسيحظى العملاء بخدمة «طيران الإمارات» الحائزة جوائز، ومنتجاتها الرائدة على مستوى القطاع في جميع الدرجات، بما في ذلك الوجبات المستوحاة من النكهات المحلية، والمشروبات الفاخرة، ونحو 6500 قناة ترفيهية حسب الطلب عبر نظام «ice» الترفيهي على متن الطائرة.

وتخدم «طيران الإمارات» حالياً السوق الإسبانية بـ28 رحلة أسبوعياً عبر مزيج من طائرات «الإيرباص A380» و«البوينغ 777»، تشمل 14 رحلة أسبوعياً إلى مدريد، و14 رحلة أسبوعياً إلى برشلونة، من بينها سبع رحلات أسبوعياً من دبي إلى مكسيكو سيتي عبر برشلونة.