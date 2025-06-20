تعزيز التعاون في المدفوعات العابرة للحدود بين الإمارات والصين

وقّع المصرف المركزي وشركة «سي. آي. بي. إس المحدودة»، المشغلة لنظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود في الصين (سي. آي. بي. إس -CIPS)، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير التعاون المشترك في مجال أنظمة الدفع، ما يعزز كفاءة المدفوعات العابرة للحدود بين دولة الإمارات والصين.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع العمليات المصرفية والخدمات المساندة، سيف الظاهري، ونائب رئيس شركة «سي. آي. بي. إس»، إكسيانغ يانغ ويو، وقعا المذكرة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان في تصميم وإطلاق مبادرات تُعزز استخدام البنية التحتية للمدفوعات الخاصة بهما، لإجراء المعاملات عبر الحدود بين البلدين، بطريقة أكثر سلاسة وفاعلية من حيث الكلفة. كما سيعمل الطرفان على تطوير وتعزيز تعاونهما في مجال إدارة المخاطر والامتثال، من خلال تبادل الخبرات لتحسين أمن وسلامة ومتانة واستقرار البنى التحتية للمدفوعات عبر الحدود.

وقال الظاهري: «تأتي مذكرة التفاهم في إطار دعم جهود البلدين الرامية إلى تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية، وتعزيز التعاون المالي والتجاري والاستثماري، بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة».

من جهته، قال يانغ ويو: «يتيح التعاون بين شركتنا ومصرف الإمارات المركزي فرصاً واسعة لتطوير علاقات البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية والمصرفية، وتعكس مذكرة التفاهم الرغبة المشتركة في توطيد علاقات التعاون وتبادل الخبرات، والاستفادة من التطور الرقمي في تيسير معالجة وتسوية المعاملات المالية عبر الحدود بين البلدين، بشكل أكثر سلاسة وفاعلية».