«ديوا» تعتمد 1115 متخصصاً في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» 38 دورة تدريبية في عام 2024، حصل خلالها 1115 مهندساً وفنياً، من استشاريين ومقاولين مسجلين في مجال الكهرباء والطاقة الشمسية الكهروضوئية، على شهادة «متخصص في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية».

وذكرت الهيئة، في بيان، أن ذلك جاء في إطار جهودها لتوفير برامج تدريبية لاعتماد استشاريين ومقاولين متخصصين بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المباني، ضمن مبادرتها «شمس دبي».

وتتضمن البرامج التدريبية دورات نظرية وعملية تغطي الجوانب الفنية المتعلقة بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والاشتراطات الفنية ومعايير السلامة، ويبلغ عدد الشركات المسجلة لدى الهيئة 111 شركة للعمل في تصميم وتنفيذ مشاريع «شمس دبي».

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، نلتزم بتوفير أحدث التقنيات وأفضل الأدوات والبرامج التدريبية والتوعوية لتعزيز مشاركة جميع أفراد المجتمع في دفع الانتقال إلى الطاقة النظيفة والمتجددة».

وأضاف: «نلتزم بتسهيل أعمال المقاولين والاستشاريين ومساعدتهم على تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المباني، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والاستدامة»، مؤكداً أن «الهيئة لا تتوانى عن توفير المعلومات والخدمات الرقمية المبتكرة والبرامج الذكية والمؤتمتة لتسريع حصولهم على اعتماد الهيئة وتسهيل مباشرتهم في تنفيذ المشاريع، خصوصاً المتعلقة بالاستدامة والطاقة الشمسية والنظيفة».

يُذكر أن مبادرة «شمس دبي» تتيح لأصحاب المنازل والمباني تركيب الأنظمة الشمسية الكهروضوئية وربطها بشبكة الهيئة.

وبلغ إجمالي قدرة أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المرتبطة بشبكة التوزيع التابعة للهيئة نحو 725 ميغاواط حتى الآن، موزّعة على أكثر من 8430 مبنى في مختلف أنحاء دبي.

ويمكن التسجيل في الدورات التدريبية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الذي يوفر معلومات عن الدورات التدريبية ومتطلبات التسجيل، إضافة إلى قائمة بأسماء المقاولين والاستشاريين المسجلين لدى الهيئة «كاستشاري أو مقاول كهربائي» في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية.