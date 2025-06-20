«تعليم» تستحوذ على مجموعة «كيدز فيرست»

وقّعت شركة تعليم القابضة اتفاقية بيع وشراء للاستحواذ على 95% من مجموعة «كيدز فيرست» المحدودة، أحد أبرز مزوّدي خدمات التعليم المبكر في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه سيتم تمويل الصفقة بالكامل ذاتياً من خلال مزيج من الأسهم والدين، فيما من المتوقع استكمالها في الربع الرابع من السنة المالية 2024-2025 لـ«تعليم»، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء الشروط المسبقة الأخرى.

وقال رئيس مجلس إدارة «تعليم»، خالد الطاير: «يمثل استحواذنا على (كيدز فيرست) مرحلة مهمة جديدة في استراتيجية النمو التي تتبناها (تعليم)».