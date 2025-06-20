«إينوك» تدخل سوق سوائل السيارات الكهربائية

اختتمت مجموعة «إينوك» الملتقى التاسع لموزعي زيوت التشحيم العالميين في تايلاند، حيث جمعت الموزعين الرئيسين من جميع أنحاء العالم، لمناقشة سبل التقدم والتحديات التي تواجه القطاع ضمن شبكة التوزيع العالمية، معلنة في الوقت نفسه دخولها سوق سوائل السيارات الكهربائية.

وذكرت المجموعة، في بيان، أمس، أن أكثر من 25 موزعاً دولياً، حضروا الملتقى العالمي، الذي شهد للمرة الأولى مشاركة من تايلاند وباكستان وقيرغيزستان والكويت والأردن والكونغو، ما يؤكد نجاح المجموعة في تعزيز حضورها في الأسواق وتوسيع شبكتها الدولية، بما يتماشى مع استراتيجيتها لنمو الأعمال على الأمد الطويل، ومع توقعات بنمو السوق العالمية لسوائل المركبات الكهربائية بمعدل سنوي مركب قدره 28.6% بين عامي 2024 و2030، شهد الحدث هذا العام أيضاً، إطلاق «إلكترا»، وهي مجموعة مخصصة من سوائل المركبات المصممة خصيصاً للمركبات الكهربائية والهجينة، إضافة إلى ثلاثة زيوت لمحركات البنزين تلبي أحدث المواصفات المطابقة لمعيار (API SQ) المعتمد من معهد البترول الأميركي.

كما استعرضت «إينوك» التصميم الجديد لعبوات منتجاتها من زيوت التشحيم خلال الملتقى، التي تم إطلاقها في معرض «أوتوميكانيكا دبي»، العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «يسرنا استضافة موزعينا الرئيسين من جميع أنحاء العالم في سوق جنوب شرق آسيا ذات معدلات النمو السريعة لبحث الاتجاهات العالمية ووضع خريطة طريق لمستقبل القطاع».

وأضاف: «بهدف مواكبة النمو المتسارع في سوق السيارات الكهربائية، أعلنّا إطلاق (إلكترا)، المجموعة المُخصصة لسوائل السيارات الكهربائية والهجينة، ما يؤكد التزامنا بتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة».