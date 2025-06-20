اتفاقية لتعزيز جاذبية دبي السياحية وتنويع عروضها

وقّعت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة ماريوت الدولية، تهدف إلى تعزيز جاذبية الإمارة، وتنويع عروضها، والارتقاء بتجارب الضيوف، ورعاية المواهب الواعدة في السياحة.

وتضع مذكرة التفاهم الركيزة الأساسية لأوجه التعاون المشترك، التي تتضمن إطلاق حملات ترويجية مبتكرة لدبي في جميع أنحاء العالم من خلال مجموعة فنادق «ماريوت الدولية»، إضافة إلى مبادرات تسويق مشتركة، بما في ذلك الإعلانات ذات القنوات المتعددة، وحملات وسائل التواصل الاجتماعي والتعاون مع المؤثرين، لتسليط الضوء على مناطق الجذب الفريدة في دبي، وتراثها الثقافي، وتجاربها الاستثنائية، بما يسهم في زيادة جاذبيتها، والتعريف بعروضها ومقوماتها السياحية المتنوعة في شتى أنحاء العالم.

وتتضمن خطط التعاون المشترك دمج المعالم الشهيرة في دبي، ومشهد المأكولات وفنون الطهي، وكذلك التجارب المتنوعة ضمن عروض السفر الموسمية التي تقدمها «ماريوت الدولية»، وأيضاً في برنامج الولاء الخاص بالمجموعة.

وتعكس مذكرة التفاهم الجهود المستمرة التي تبذلها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لإقامة شراكات هادفة، بما في ذلك برنامج التدريب المهني لمواطني دولة الإمارات في مجال الضيافة، الذي أطلقته كلية دبي للسياحة و«ماريوت الدولية» في مارس 2025، لتمكين الطلاب من الحصول على فرص حصرية للتدريب العملي والإرشاد مع رواد القطاع، ما يدعم أجندة تطوير المواهب في دبي، ويساعد على رفد القوى العاملة في قطاع السياحة بمجموعة واسعة من المواهب المحلية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عصام كاظم: «يأتي توقيع مذكرة التفاهم هذه في إطار رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة لتكون رائدة الابتكار في قطاعي السياحة والضيافة على مستوى العالم. ولا شك أن العمل مع واحدة من أبرز المجموعات الفندقية الدولية التي تتمتع بخبرة واسعة، وتوجد منشآتها في العديد من المدن العالمية، سيمكننا من تحقيق أهدافنا المشتركة، وتعزيز مكانة دبي العالمية، وإثراء تجارب زوارنا».

وأضاف: «في الوقت الذي نسعى لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، فإن مثل هذه الشراكات تعكس العلاقة المتميزة بين القطاعين العام والخاص في المدينة، ونجاحها المتواصل في تقديم تجارب استثنائية للزوار من جميع أنحاء العالم».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط والفنادق الفاخرة بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في «ماريوت الدولية»، سانديب واليا: «نفخر بامتلاك محفظة تضم أكثر من 50 فندقاً من مختلف الفئات في دبي، بما فيها المختارة والمتميزة والفاخرة، والتي تتوافق مع التجارب المتنوعة التي تقدمها الإمارة لكل فئة من المسافرين».

وأضاف: «نؤكد التزامنا بالعمل مع الدائرة لتقديم تجارب استثنائية للضيوف من جميع أنحاء العالم، ومنحهم فرصة استكشاف هذه الوجهة المتميزة».

7.15 ملايين زائر دولي

استقبلت دبي 7.15 ملايين زائر دولي، في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، بزيادة نسبتها 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وتتكامل هذه النتائج مع ما تم تسجيله في عام 2024، مع وصول عدد زوار دبي إلى 18.72 مليون زائر، ما يمثل نمواً بنسبة 9% على أساس سنوي.