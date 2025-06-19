بيع قطعة أرض في «نخلة جميرا» بـ 365 مليون درهم

في صفقة قياسية جديدة لسوق العقارات الفاخرة في دبي، أعلنت شركة «دبي سوثبيز إنترناشيونال ريالتي»، عن نجاحها في التوسط لبيع قطعة أرض سكنية مميزة في «نخلة جميرا» مقابل مبلغ قدره 365 مليون درهم (100 مليون دولار).

وأفادت الشركة، في بيان، أمس، بأن هذه الصفقة تمثل أعلى قيمة لبيع قطعة أرض تُسجل في هذه الجزيرة الشهيرة في عام 2025، ما يؤكد جاذبيتها الدائمة لسوق العقارات الفاخرة.

وبحسب الشركة، تمتد هذه الأرض على مساحة تبلغ 90 ألفاً و36 قدماً مربعة، وتتميز بموقع فريد على قمة سعفة «نخلة جميرا»، إذ تتمتع هذه الأرض بإطلالات بانورامية على الخليج العربي، وجزيرة «بلوواترز»، وأفق مرسى دبي (دبي مارينا).

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي»، جورج عازار: «لاتزال (نخلة جميرا) بلا شك الوجهة الأمثل للنخبة العالمية في دبي، فيما يؤكد بيع قطعة الأرض النادرة الواقعة على قمة السعفة، على المكانة المرموقة للجزيرة، والطلب المتزايد على السكن الفاخر المطل على الواجهة البحرية».

وأضاف: «مع استمرار تناقص المعروض من العقارات الفاخرة، فإننا نتوقع ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الأراضي والقصور المصممة حسب الطلب خلال السنوات المقبلة».

وبحسب الشركة، تُشير هذه الصفقة المتميزة إلى اتجاه واسع ملموس خلال عام 2025، حيث تواصل دبي تحقيق إنجازات غير مسبوقة في قطاعها العقاري، فيما تشهد قطع الأراضي، على وجه الخصوص، طلباً قوياً استثنائياً، حيث يسعى المطورون وأصحاب الثروات الضخمة إلى بناء مساكن مصممة خصيصاً في أرقى المناطق في دبي، مدفوعة باستمرار تدفق أصحاب الثروات الضخمة إلى الإمارة.

ووفقاً لـ «دبي سوثبيز إنترناشيونال ريالتي»، شهدت «نخلة جميرا» ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 18.92%، خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، على الرغم من انخفاض حجم المعاملات بنسبة 14%، ما يعكس الارتفاع الكبير في قيمة هذه السوق العقارية المتميزة، وتُظهر البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنه تم تداول أكثر من 7700 قطعة أرض خلال أول 100 يوم من العام.

وبحسب الشركة، مثّل الشريك التنفيذي في شركة «دبي سوثبيز إنترناشيونال ريالتي»، لي بورغ، البائع حصرياً في هذه الصفقة المهمة، أما المشتري فهو شركة «25 ديغريز»، المتخصصة في تطوير العقارات الفاخرة، التي تشتهر بتصميم مساكن فاخرة ذات طابع معماري مميز في دبي.

وقال لي بورغ: «يُعد الطلب على العقارات الفاخرة في دبي أمراً استثنائياً، ولم يكن الإقبال على المساكن الحصرية المصممة بدقة متناهية أقوى من أي وقت مضى. في سوق اليوم شديدة التنافسية، يجب على المطورين أن تتميز مشاريعهم بأصالة لا مثيل لها وتصاميم مبتكرة تستشرف المستقبل».

وأضاف: «تُتيح هذه الأرض الاستثنائية لشركة (25 ديغريز) فرصة فريدة من نوعها لتقديم مسكن مميز، يُرسي معايير جديدة للعيش الفاخر في جزيرة نخلة جميرا».

يُذكر أن «دبي سوثبيز إنترناشيونال ريالتي» قامت في ديسمبر 2024 بتسهيل عملية بيع فيلا «سيغنيتشر» بخمس غرف نوم مطلة على البحر في مجمع «سيكس سينسيز ريزيدنس» في «نخلة جميرا» مقابل 130 مليون درهم (35.4 مليون دولار)، وتُعد من بين الصفقات التي صُنّفت من بين أغلى 10 وحدات سكنية تحمل علامات تجارية عالمية تم بيعها في عام 2024.