4112 شركة كندية مسجلة في عضوية «غرفة دبي» نهاية 2024 بنمو 29%

بلغ إجمالي عدد الشركات الكندية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي، بنهاية العام الماضي، 4112 شركة، بنمو سنوي بلغ 29% مقارنة بعام 2023.

وأفاد بيان، صدر أمس، بمناسبة افتتاح غرفة دبي العالمية مكتباً تمثيلياً خارجياً جديداً في مدينة تورنتو الكندية، يُعدّ الأول لها في أميركا الشمالية، بأن قيمة تجارة دبي غير النفطية مع كندا، خلال العام الماضي، بلغت 10.2 مليارات درهم.

وتفصيلاً، افتتحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أمس، مكتباً تمثيلياً خارجياً جديداً في مدينة تورنتو الكندية، يُعدّ الأول لها في أميركا الشمالية، في خطوة تعكس التزام الغرفة بتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية بين دبي وكندا.

وشهد افتتاح المكتب مشاركة وزير التجارة الدولية في كندا، مانيندر سيدو، ورئيس مجلس إدارة غرف دبي، سلطان بن سعيد المنصوري، بحضور سفير الدولة لدى كندا، عبدالرحمن علي النيادي.

ويمثّل المكتب الجديد خطوة أساسية نحو تحقيق مستهدفات مبادرة «دبي غلوبال» الرامية إلى إطلاق 50 مكتباً تمثيلياً دولياً للغرفة بحلول عام 2030، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز دور دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، ودعم توسع شركات دبي في 30 سوقاً ذات أولوية على مستوى العالم.

وقال المنصوري: «يمثّل افتتاح مكتبنا الخارجي الجديد في تورنتو خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دبي وكندا، وسيكون المكتب الجديد بمثابة منصة استراتيجية تربط شركات الجانبين، وتعمل على تسهيل تدفق الاستثمارات البينية، وفتح قنوات جديدة للتجارة الثنائية، كما نلتزم بدعم الشركات الكندية للاستفادة من الفرص المتاحة في دبي باعتبارها بوابة إلى مختلف الأسواق العالمية، ونحرص على تمكين الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها من استكشاف فرص جديدة في السوق الكندية».

ويأتي افتتاح مكتب تورنتو في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية والاقتصادية بين كندا ودبي نمواً ملحوظاً، حيث بلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع كندا خلال العام الماضي 10.2 مليارات درهم، في حين بلغ إجمالي عدد الشركات الكندية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي نهاية العام الماضي 4112 شركة، بنمو سنوي بلغ 29% مقارنة بعام 2023، وشهد الربع الأول من العام الجاري انضمام 289 شركة كندية جديدة إلى عضوية الغرفة، في انعكاس لمتانة العلاقات الاقتصادية المشتركة.

وسيضطلع المكتب التمثيلي في تورنتو بدور حيوي في دعم الشركات في كل من دبي وكندا، والعمل عن كثب مع مجتمع الأعمال الكندي، لتعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسين في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن الترويج للمزايا التنافسية التي تزخر بها دبي، باعتبارها وجهةً عالميةً للأعمال، كما سيوفر المكتب في الوقت ذاته، معلومات قيّمة عن سوق دبي، ويدعم الشركات الكندية التي تسعى إلى ترسيخ حضورها في الإمارة، والتوسع منها إلى الأسواق العالمية.

علاوة على ذلك، سيدعم مكتب تورنتو الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها وتخطط للتوسع إلى كندا، ويشمل ذلك تزويدها برؤى قيّمة حول السوق الكندية، ومساعدتها في تحديد فرص التجارة والاستثمارات، وربط هذه الشركات بشركاء محليين موثوقين، لتسهيل دخول خدماتها إلى هذه السوق وتوسيع عملياتها فيها بسلاسة.

سلطان المنصوري:

• نلتزم بدعم الشركات الكندية للاستفادة من الفرص المتاحة في دبي، باعتبارها بوابة إلى مختلف الأسواق العالمية.

• 10.2 مليارات درهم تجارة دبي غير النفطية مع كندا خلال 2024