«ديوا» تصدر 51 شهادة «طاقة صديقة للصناعة»

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» عن إصدار 51 شهادة من «شهادات الطاقة الصديقة للصناعة D33» لمصلحة 24 شركة في دبي، وذلك منذ إطلاق المبادرة في يناير 2024. وذكرت الهيئة، في بيان، أمس، أن هذه المبادرة تتيح للمتعاملين الصناعيين، ومؤسسات الزراعة التكنولوجية، ومراكز البيانات المؤهلة، تركيب أنظمة شمسية كهروضوئية للاستخدام الداخلي بقدرة تصل إلى 100% من إجمالي استهلاكها من الطاقة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير: «تسهم هذه المبادرة في تعزيز جاذبية دبي للاستثمارات الصناعية وتعزيز كفاءة الطاقة، إضافة إلى دعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 للإمارة».