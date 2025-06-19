«إمباور» تُطلق أعمال محطة تبريد جديدة في «الصفوح»

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أمس، ترسية عقد لتنفيذ أعمال الحفر وبناء الأساسات لمحطة تبريد جديدة في منطقة «الصفوح 2»، وذلك في إطار خططها التوسعية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق في دبي.

وذكرت المؤسسة، في بيان، أنها بدأت فعلياً أعمال الحفر خلال الشهر الجاري، فيما من المقرر أن تنطلق أعمال البناء في الربع الرابع من عام 2025.

وتُعد المحطة الجديدة الأولى ضمن ثلاث محطات مستقبلية تعتزم «إمباور» إنشاؤها في المنطقة، حيث ستوفر المحطة الجديدة قدرة تبريد تصل إلى 23.4 ألف طن تبريد، لتلبي احتياجات عدد من المباني، من بينها «مركز الابتكار» الذي يعد من المعالم البارزة في منطقة الصفوح.

وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية «إمباور» لتعزيز بنيتها التحتية، وتوسيع نطاق خدماتها في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية بإمارة دبي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية «إمباور» التوسعية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق في المواقع الحيوية بمدينة دبي، لاسيما في ظل ما تشهده منطقة الصفوح من تنوع سكاني ملحوظ بفضل موقعها الاستراتيجي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار: «نمضي قُدماً في تنفيذ استراتيجية (إمباور) التوسعية، التي تهدف إلى تعزيز حضورنا في السوق المحلية، وزيادة حصتنا في المناطق الحيوية من دبي، خصوصاً مع الارتفاع المستمر في الطلب على خدمات تبريد المناطق».

وأضاف: «تأتي هذه المحطات الجديدة استجابة للنمو السكاني والعمراني الذي تشهده المنطقة، ما يتطلب بنية تحتية مستدامة تواكب هذا التطور».

وتابع بن شعفار: «نواصل تكثيف جهودنا لتقديم خدمات تبريد موثوقة وعالية الجودة لعملائنا، من خلال التوسع في إنشاء محطات جديدة تغطي مختلف أنحاء الإمارة، ونتطلع إلى أن تسهم هذه المشاريع في تعزيز استدامة البنية التحتية، وتوفير حلول تبريد ذكية وصديقة للبيئة، بما يتماشى مع أهداف دبي في مجال التنمية المستدامة».