شركات زجاج «دبي للاستثمار» تسجل أداءً استثنائياً

أعلنت شركة دبي للاستثمار، المُدرجة في سوق دبي المالي، تحقيق نمو سنوي استثنائي في مجال تصنيع الزجاج ضمن محفظتها الصناعية، وذلك تحت مظلة شركة «زجاج»، مشيرة إلى أن إجمالي الإنتاج تجاوز 14.8 مليون متر مربع خلال عام 2024.

وبحسب البيان، تُعدّ «زجاج»، شركة تابعة ومملوكة بالكامل لـ«دبي للاستثمار»، الذراع الموحدة لعمليات المجموعة في قطاع الزجاج، وتضم تحت مظلتها ثلاث شركات رئيسة، هي: «الإمارات للزجاج»، و«الإمارات لألواح الزجاج المسطح»، و«الشركة السعودية الأميركية للزجاج».

وقال الرئيس التنفيذي - الصناعات - في «دبي للاستثمار»، عبدالعزيز بن يعقوب السركال: «يشكل قطاع الزجاج إحدى الركائز الأساسية لمحفظة التصنيع في (دبي للاستثمار)، إذ يسهم بشكل كبير في تحقيق النمو، وتعزيز مكانة المجموعة في سوق المواد عالية الأداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي».

وأضاف: «تحتل أعمال الزجاج في (دبي للاستثمار) مكانة استراتيجية تؤهلها لريادة القطاع».

وقد سلمت «الإمارات لألواح الزجاج المسطح» أكثر من 12.6 مليون متر مربع من الزجاج إلى متعاملين في خمس قارات، علماً أنها الشركة الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي التي قدمت مجموعة متكاملة من منتجات الزجاج المسطح لتشغيل طاقتها الإنتاجية بالكامل عام 2024. وسجّلت «الإمارات للزجاج» أداء متميّزاً، إذ أنتجت ما يزيد على 1.3 مليون متر مربع من الزجاج، بنمو سنوي 8%، فيما بلغ النمو الشهري ذروته عند 28% في ديسمبر.

من جانبها، سجلت «الشركة السعودية الأميركية للزجاج» نمواً سنوياً بنسبة 13%، بإجمالي إنتاج 927 ألف متر مربع، وهو أعلى مستوى إنتاج سنوي في تاريخها.