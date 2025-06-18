منصور بن محمد: القطاع الخاص شريك رئيس في تطوير القدرات الصناعية لدبي

أكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن القيادة الرشيدة تولي القطاع الصناعي في دبي اهتماماً كبيراً، لما له من دور كركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد، وتعزيز التنمية المستدامة، مع إسهام هذا القطاع الحيوي في زيادة القدرة التصديرية، واستحداث مزيد من فرص العمل، وتوطين المعرفة، مشيراً سموّه إلى استهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33» لرفع القيمة المضافة لقطاع الصناعة مع التركيز على تشجيع الصناعات الخضراء والمستدامة.

جاء ذلك خلال زيارة سموّه، أمس، إلى مصنع البركة للتمور في مدينة دبي الصناعية، التابعة لمجموعة «تيكوم»، وهو أكبر مصنع للتمور في العالم مملوك للقطاع الخاص، وأول مصنع للتمور على مستوى العالم يتم تشغيله باستخدام الطاقة الشمسية، وكان في استقبال سموّه، رئيس مجلس إدارة شركة «تمور البركة»، سليم محمد، والمدير العام، يوسف سليم.

ونوّه سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بدور القطاع الخاص كشريك رئيس في تطوير القدرات الصناعية لدبي، مؤكداً حرص الإمارة على تقديم كل المحفزات والتسهيلات الجاذبة للاستثمار في هذا القطاع، مع مواصلة العمل على تطوير البنية التحتية والقدرات اللوجستية التي طالما منحت دبي الميزات التفضيلية وجهةً عالميةً رائدةً للاستثمار والتجارة.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «تفقدت اليوم جانباً من العمليات في مصنع البركة للتمور بمدينة دبي الصناعية، التابعة لمجموعة تيكوم، والذي يُعدّ المصنع الأكبر المملوك للقطاع الخاص عالمياً، والأول من نوعه يتم تشغيله بالكامل باستخدام الطاقة الشمسية».

وأضاف سموّه: «يتم تصدير منتجات المصنع انطلاقاً من دبي إلى أكثر من 90 دولة حول العالم، في مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي».

وتابع سموّه: «ملتزمون بدعم تطوير قدرات القطاع الصناعي للإسهام في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) مع تبني أحدث ممارسات الاستدامة البيئية وتوظيف الطاقة المتجددة في العمليات التشغيلية».

واستمع سموّه خلال الجولة، التي رافقه فيها المدير العام لسلطة دبي للتطوير والرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم»، مالك آل مالك، والأمين العام المساعد لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، سعيد العطر، والنائب التنفيذي لرئيس مجموعة «تيكوم» - القطاع الصناعي، سعود أبوالشوارب، إلى شرح قدّمه مدير عام شركة «تمور البركة»، يوسف سليم، حول خطوط الإنتاج، وما تقدمه من مختلف منتجات التمور ومشتقاتها، ومراحل التوسع المختلفة التي مرّ بها المصنع التابع للشركة التي يعود تأسيسها إلى عام 1988، وصولاً إلى ما هو عليه اليوم كأكبر مصنع في العالم مملوك للقطاع الخاص لإنتاج التمور، حيث يمتد على مساحة تصل إلى 800 ألف قدم مربعة في مدينة دبي الصناعية.

وتضمّن الشرح استعراض القدرة الإنتاجية الكبيرة للمصنع التي تصل إلى 100 ألف طن سنوياً، وأثر الموقع الاستراتيجي للمصنع بالقرب من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، ما يمنحه ميزة تعزز وصول منتجاته إلى العديد من الأسواق العالمية، حيث يقوم المصنع بتصدير نحو 7000 حاوية من التمور ومنتجاتها سنوياً عبر ميناء جبل علي لأكثر من 90 دولة حول العالم في مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

وخلال الزيارة، أثنى سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على الإسهامات الخيرية لشركة «تمور البركة» وما تقدمه من دعم لمبادرات ومشروعات ومؤسسات خيرية وإنسانية، في مقدمتها «مبادرة المليار وجبة»، وبنك الإمارات للطعام، ومؤسسة الجليلة، وصندوق الفَرَج، ما يعكس أهمية ترسيخ قيم التكافل والتراحم، ويُبرز وعي مجتمع الأعمال في دبي بأهمية العمل الخيري وتفعيل أثره الإيجابي في المجتمعات.

إلى ذلك، اطّلع سموّه على استراتيجية مصنع البركة للتمور في توظيف مصادر الطاقة النظيفة في مختلف عملياته التشغيلية، من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية، حيث تم تزويد المصنع بأكثر من 6500 لوح شمسي، بما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 3000 طن سنوياً، تأكيداً لمواكبة نهج دبي ودولة الإمارات في التحول إلى البدائل التي تسمح بتخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري، والحرص على تقديم نموذج يُحتذى في الوعي والحفاظ البيئي ضمن المجال الصناعي.

منصور بن محمد:

• القيادة الرشيدة تولي القطاع الصناعي في دبي اهتماماً كبيراً كركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة.

• القدرة الإنتاجية للمصنع تتجاوز 100 ألف طن سنوياً، ومنتجاته تصل إلى أكثر من 90 دولة.