«طيران الإمارات» تعود للمشاركة في معرض باريس للطيران

أعلنت «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، عودتها للمشاركة في الدورة الـ55 من معرض باريس الدولي للطيران، المقامة حتى 19 يونيو الجاري، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من 15 عاماً عن هذا الحدث، حيث تستعرض الناقلة طائرتها الأحدث من طراز «إيرباص A350»، التي تتميز بتصميم المقصورة الجديد كلياً، وأحدث الديكورات الداخلية، والتقنيات المتطورة التي تعتمدها الناقلة.

وقال رئيس طيران الإمارات، تيم كلارك: «نحن سعداء بمشاركتنا في معرض باريس للطيران، لنعرض أفضل ما توصلت إليه تجربة السفر الجوي على واحدة من أهم المنصات في روزنامة معارض صناعة الطيران».

وأضاف: «تعكس عودتنا إلى أهم معرض طيران في فرنسا، التزام (طيران الإمارات) الراسخ بدعم صناعة الطيران في الدولة، ليس فقط من خلال عملياتنا اليومية، بل أيضاً عبر استثماراتنا المتواصلة ضمن سلسلة التوريد الكاملة لقطاع الطيران في فرنسا».

وتخدم «طيران الإمارات» العاصمة الفرنسية باريس بـ21 رحلة أسبوعياً، تشمل ثلاث رحلات يومية بطائرات «A380»، إضافة إلى رحلة يومية بطائرة «A380» إلى مدينة نيس، ورحلة يومية بطائرة «A350» إلى مدينة ليون. كما تُعد «طيران الإمارات» أول ناقلة جولة دولية، والوحيدة التي تُسيّر طائرة «A380» إلى مطار «نيس كوت دازور».

وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، اضطلعت «طيران الإمارات» بدور محوري في دعم قطاع الطيران في فرنسا، وتعزيز حركة التجارة والسياحة بين الجانبين، وتشمل أبرز استثمارات الناقلة في فرنسا، خلال السنوات الـ30 الماضية، دعم آلاف فرص العمل في شركات مثل «إيرباص» و«سافران» و«تاليس»، من خلال طلبيات طيران الإمارات لطائرات «A350» و«A380».

ومنذ انطلاقتها عام 1985، استثمرت «طيران الإمارات» أكثر من 114 مليار يورو (130 مليار دولار) لشراء 254 طائرة من «إيرباص».

ووفقاً لتقرير صادر عن «فرونتير إيكونوميكس»، بلغت مساهمة رحلات «طيران الإمارات» من فرنسا وإليها في الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي نحو 643 مليون يورو (693.6 مليون دولار)، كما ساعدت في دعم 6720 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في فرنسا.

إلى ذلك تطلق «طيران الإمارات» خلال الصيف مجموعة متكاملة من الألعاب والمستلزمات الجديدة للأطفال على متن الطائرة، تأكيداً على وعدها بتقديم تجربة صديقة للعائلة، وقبيل موسم ذروة السفر خلال عطلة المدارس، والذي يُتوقع أن يسافر خلاله نحو مليون طفل مع «طيران الإمارات».