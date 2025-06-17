الاتحاد للطيران تعلن تشغيل 4 رحلات إلى عمَّان وبيروت بعد غدٍ

أعلنت الاتحاد للطيران أنها ستقوم بتشغيل الرحلات الجوية بين أبوظبي وعمَّان للرحلتين رقم EY589/590 وEY591/592، وبين أبوظبي وبيروت للرحلتين رقم EY583/584، بعد غدٍ الخميس 19 يونيو مع تعديل في توقيت الرحلات.

وطلبت الاتحاد للطيران من المسافرين على متن هذه الرحلات التحقق من حالة رحلاتهم عبر موقع etihad.com، والتأكد من صحة تفاصيل الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة "إدارة الحجز" للحصول على آخر التحديثات.

كما طلبت من الضيوف الراغبين في تغيير ترتيبات سفرهم الاتصال بمركز الاتحاد للطيران على الرقم 00971600555666، أو زيارة موقعنا الالكتروني لارقام الهواتف المحلية، أو للدردشة المباشرة وحسابات التواصل الاجتماعي، أو التواصل مع وكلاء السفر.

وأضافت أنه يستمر تغيير مسار عدد من الرحلات نظرا إلى إغلاق المجال الجوي في بعض من أنحاء الشرق الأوسط. موضحة "إننا نراقب الوضع في المنطقة باستمرار، ونبقى على اتصال وثيق مع السلطات المعنية فيما يتعلق بالتطورات".