"فلاي دبي" تستأنف رحلاتها إلى الأردن ولبنان

قال متحدث باسم فلاي دبي إن رحلات الناقلة إلى إيران والعراق وإسرائيل وسورية ستظل معلقة حتى 30 يونيو، مضيفا أن الناقلة استأنفت رحلاتها إلى الأردن ولبنان خلال النهار اعتباراً من 17 يونيو، مع مواصلة مراقبة الأوضاع تجاه هاتين الوجهتين.

وأضاف: "لقد أعدنا تشغيل الرحلات عبر شبكتنا حيثما سمحت الظروف بذلك، قد تحدث بعض التأخيرات في الرحلات بسبب القيود المستمرة على المجال الجوي. نعتذر عن الإزعاج الذي قد يسببه ذلك لمسافرينا، ونقدّر تفهّمهم خلال هذه الفترة. سلامة ركابنا وطاقمنا هي أولوياتنا".

ونصح العملاء بالتأكد بإنتظام من حالة رحلاتهم عبر flydubai.com .

وقال إنه سيستمر تعليق رحلات فلاي دبي إلى مينسك وسانت بطرسبرغ حتى تاريخ 19 يونيو.