«دو» تُخرّج مواطنين في «المواهب الرقمية»

أعلنت شركة «دو»، أمس، عن تخريج مجموعة من المواطنين في الدفعة الثانية من برنامج المواهب الرقمية المعتمد «Digital Talents»، الذي يأتي في إطار مواصلة التزامها بتعزيز التحول الرقمي، وبناء قوى عاملة ماهرة رقمياً، وتمكين الكوادر المهنية وفرق العمل وتزويدها بالقدرات والمهارات المستقبلية التي تدعم تحقيق الرؤية الوطنية الطموحة لدولة الإمارات.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن البرنامج، الذي انطلق خلال العام الماضي، يهدف إلى تزويد الموظفين بالأدوات اللازمة للتميّز في بيئة رقمية تتطور بوتيرة متسارعة، مشيرة إلى أن البرنامج يركز على مجموعة مهارات متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والحلول الإبداعية، والتميز في مجال الابتكار.

وتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع شريك عالمي معتمد في مجال التعليم الرقمي المهني، حيث أنهى المشاركون هذا العام منهجاً دقيقاً متخصصاً يتضمن الحصول على شهادات معترف بها دولياً، وأعلى مستوى من التعلم المهني القائم على تنفيذ المشاريع، والتطبيقات العملية التي تعالج تحديات واقعية ترتبط مباشرة بالأولويات الاستراتيجية لـ«دو»، ويمنح البرنامج المشاركين شهادات في التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي وعلوم البيانات.

وقال الرئيس التنفيذي في «دو»، فهد الحساوي: «يجسد برنامج المواهب الرقمية المُعتمد التزامنا بدفع عجلة التحول الرقمي والابتكار، إذ نسعى إلى تعزيز ريادتنا في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية المستقبلية من خلال الاستثمار في كوادرنا العاملة وتزويدهم بالقدرات المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والإبداع، كما يهدف البرنامج إلى إلهام فرق العمل للتفكير الإبداعي، والعمل بطرق مبتكرة، وتحقيق نتائج ملموسة لعملائنا ومساهمينا».