الاتحاد للطيران تُعيد تشغيل بعض رحلاتها

أعلنت الاتحاد للطيران عن إعادة تشغيل الرحلات الجوية بين أبوظبي (AUH) وعمان، الأردن (AMM) للرحلتين رقم EY589/590 وEY591/592، وبين أبوظبي (AUH) وبيروت، لبنان (BEY) للرحلتين رقم EY583/584، في 17 يونيو مع تعديل في توقيت الرحلات.



وطلبت من المسافرين على متن هذه الرحلات التحقق من حالة رحلاتهم عبر موقع etihad.com، والتأكد من صحة تفاصيل الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة "إدارة الحجز" للحصول على آخر التحديثات.



كما طلبت الاتحاد للطيران من المسافرين الراغبين في تغيير ترتيبات سفرهم الاتصال بمركز الاتحاد للطيران على الرقم 00971600555666، أو زيارة موقعهم الالكتروني لأرقام الهواتف المحلية، أو للدردشة المباشرة وحسابات التواصل الاجتماعي، أو التواصل مع وكلاء السفر.



ونوهت إلى استمرار تغيير مسار عدد من الرحلات نظرا إلى إغلاق المجال الجوي في بعض من أنحاء الشرق الأوسط مع مراقبة الوضع في المنطقة باستمرار، مع الاتصال بشكل وثيق مع السلطات المعنية فيما يتعلق بالتطورات.



تحتل سلامة ضيوفنا وطواقمنا الجوية قمة أولوياتنا ونأسف عن أي إزعاج قد يطرأ جراء هذا الإلغاء.