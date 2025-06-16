«الطاقة» تُطلق «نحن سندكم» لدعم كبار المواطنين والمقيمين

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية إطلاق حزمة مبتكرة من المبادرات النوعية تحت عنوان «نحن سندكم»، وذلك انطلاقاً من التزامها بالارتقاء بجودة حياة كبار المواطنين والمقيمين، وبهدف تقديم خدمات استثنائية ومتكاملة ترسّخ مكانة هذه الفئة، وتدعم استقرارها ورفاهيتها.

وتتضمن المبادرة، التي تأتي في إطار «عام المجتمع»، مجموعة شاملة من الخدمات الأساسية، من أبرزها إطلاق الدليل الوطني لمواصفات مساكن كبار المواطنين، وتوفير تصاميم إسكانية مجانية عبر منصة «دارك»، إلى جانب تقديم استشارات هندسية تطوعية في مجالات الطاقة والكهرباء، والتصميم والإنشاءات ضمن مبادرة «عونكم».

وخصصت الوزارة نخبة من الموظفين ذوي الكفاءة والخبرة كمستشارين دائمين لكبار المواطنين والمقيمين في مراكز الخدمة، وذلك في إمارات دبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، حيث يتميّز المستشارون بمهارات التواصل الإنساني، وإتقان اللهجة المحلية، والقدرة على التعامل مع الحالات الاستثنائية بكل مهنية واهتمام.

وترعى المبادرة أنماط الحياة المختلفة بين الرجال والنساء من كبار المواطنين والمقيمين، حيث تم تخصيص حلول مرنة وشخصية للنساء، بما في ذلك إطلاق خدمة «لين بابك» التي تتيح للمتعاملة إنجاز معاملتها من منزلها، من دون الحاجة إلى التنقل، مراعاةً للخصوصية والراحة، أما للرجال فقد تم تعزيز سهولة الحركة من خلال توفير مواقف مخصصة قريبة، ومكاتب ذكية، ودعم شخصي يتابع الخدمة حتى إنجازها بالكامل.

كما تضمنت المبادرة إطلاق «الكاونتر الذهبي» المخصص لكبار المواطنين والمقيمين في مراكز الخدمة، الذي يمنح أولوية كاملة في إنجاز المعاملات، إضافة إلى تقديم ورش تعريفية لكبار السن حول استخدام الخدمات الرقمية، وتقديم الدعم المباشر عند الحاجة.

وأكد وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، المهندس شريف العلماء، أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز جودة الحياة لجميع شرائح المجتمع، وعلى رأسها كبار المواطنين والمقيمين.

وقال: «نؤمن بأن خدمة كبار السن ليست واجباً فقط، بل شرف وامتنان لجيل أسهم في بناء الوطن»، مشيراً إلى أن مبادرة «نحن سندكم» صممت لتكون نموذجاً في التمكين والرعاية، عبر تقديم تجربة خدمية استثنائية ترتقي إلى مستوى التقدير الذي يستحقونه، وتتماشى مع مبادئ حكومة الإمارات في تقديم خدمات إنسانية وشخصية واستباقية.

وأكد أن الوزارة تواصل تطوير خدماتها وفق أعلى المعايير، واضعة على رأس أولوياتها تصفير البيروقراطية، وتقديم تجربة متعامل إنسانية ذكية وسلسة.

• الوزارة خصصت نخبة من الموظفين ذوي الكفاءة والخبرة مستشارين دائمين لكبار المواطنين والمقيمين في مراكز الخدمة.