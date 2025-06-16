شيخة النويس تبحث في قبرص واليونان دعم تنمية القطاع السياحي العالمي

عقدت الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من عام 2026 إلى 2029، شيخة ناصر النويس، لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء من جمهورية قبرص وجمهورية اليونان، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم جهود تنمية القطاع السياحي العالمي.

جاء ذلك على هامش مشاركة النويس في النسخة الأولى من «إنفستوبيا - المتوسط» التي عُقدت في قبرص، وشهدت مشاركة دولية واسعة من قادة ووزراء ورجال أعمال ومستثمرين وخبراء اقتصاديين، في الإمارات ولبنان وقبرص واليونان وأوروبا.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار جهود النويس للتشاور مع شركاء دوليين حول أولويات العمل السياحي العالمي خلال المرحلة المقبلة، استعداداً لتوليها مهام الأمانة العامة لمنظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة من 2026 إلى عام 2029.

وأكدت شيخة النويس أن السياحة تؤدي دوراً رئيساً في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، كونها تسهم في خلق فرص العمل، وتدعم الشركات المحلية في نمو أعمالها وزيادة إيراداتها، وتعزيز الربط بين الثقافات، مشيرة إلى أهمية دعم العمل المشترك لتطوير مبادرات ومشروعات جديدة في مختلف الأنشطة والمجالات السياحية المتنوعة.

إلى ذلك، عقدت شيخة النويس ثلاثة لقاءات مع وزراء في حكومة جمهورية قبرص، وهم وزير الخارجية، الدكتور كونستانتينوس كومبوس، ووزير الطاقة والتجارة والصناعة، جيورجوس باباناستاسيو، ووزير الدولة للسياحة في قبرص، كوستاس كوميس.

وأطلعت الوزراء الثلاثة على رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز الحفاظ على الهوية السياحية والثقافية للمجتمعات، وتنمية دور السياحة في خلق فرص العمل للشباب، وتشجيع ثقافة المحافظة على الموارد البيئية والطبيعية، وتعزيز قدرة القطاع السياحي على التكيف مع التحديات العالمية المستقبلية، وتطوير المنتجات السياحية المستدامة.