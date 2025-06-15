"طيران الإمارات" تمدد تعليق رحلاتها إلى 4 دول حتى 22 و30 يونيو

أعلنت طيران الإمارات عن تعليق مؤقت لجميع رحلاتها من وإلى عدد من الوجهات في الشرق الأوسط، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى نهاية يونيو الجاري، استجابةً لتطورات الأوضاع الإقليمية.

وأوضحت الشركة أن التعليق يسري على هذه الوجهات وفق المدد التالية:

الأردن (عمّان) ولبنان (بيروت): حتى يوم الأحد 22 يونيو 2025 (شاملًا هذا التاريخ)

إيران (طهران) والعراق (بغداد والبصرة): حتى يوم الاثنين 30 يونيو 2025 (شاملًا هذا التاريخ)



كما أكدت الناقلة أن المتعاملين الذين يخططون السفر عبر دبي لوجهاتهم النهائية في هذه الدول، أو الذين لديهم حجوزات متابعة مع فلاي دبي إلى وجهات موقوفة، لن يُقبلوا للسفر من نقطة انطلاقهم حتى إشعار آخر.

دعت طيران الإمارات عملاءها المتأثرين بإلغاء الرحلات إلى التواصل مع وكالات السفر لترتيب الحجوزات البديلة، أو الاتصال مباشرةً مع الشركة إذا كانت الحجوزات قد تمت عبرها. كما أوصت الشركة الركاب بالتأكد من صحة بيانات الاتصال الخاصة بهم عبر خدمة إدارة الحجز على الموقع الرسمي emirates.com، لضمان استلام الإشعارات في الوقت المناسب.

ونصحت الناقلة المسافرين من وإلى مطار دبي الدولي بمتابعة حالة رحلاتهم عبر الموقع للحصول على أحدث المستجدات.