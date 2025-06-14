1500 شركة متخصّصة في «التجزئة والتجارة العامة» تعمل في «جافزا»

أظهرت بيانات أن أكثر من 1500 شركة متخصّصة في قطاع التجزئة والتجارة العامة تعمل في المنطقة الحرة بجبل علي حتى نهاية فبراير الماضي، حيث تستحوذ هذه الشركات على نحو 13.6% من إجمالي عدد الشركات العاملة في «جافزا»، والبالغ عددها نحو 11 ألف شركة.

وبحسب بيانات التقرير الصادر عن «جافزا»، أصبحت المنطقة الحرة لجبل علي، والتي تعد المنطقة الحرة الأكبر في محفظة أعمال مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، مركزاً رئيساً لاستقطاب الشركات الدولية إلى دبي، ونموذجاً لقصة نجاح مبهرة للإمارة، وأحد عناصر التمكين الرئيسة لنموها الاقتصادي.

ووفقاً للتقرير، وباعتبارها من أكبر مراكز تجارة التجزئة، شكلت المنظومة المتكاملة لـ«جافزا» قاطرة تقود قطاع التجزئة نحو النجاح من خلال أربعة محركات رئيسة تشمل: الوصول الإقليمي، الأتمتة الرقمية، البنية التحتية الحديثة، الخدمات اللوجستية متعدّدة الأنماط، لتعزز جميعها من تدفق التجارة العالمية عبر جميع القطاعات.

وذكر التقرير أن القوة الدافعة لمنظومة التجارة المتكاملة في «جافزا» تتكون من مجموع قدراتها التي تتيح لشركات البيع بالتجزئة رفع كفاءة تعاملها مع سلسلة الإمداد والتوريد، وزيادة كفاءة عملياتها اللوجستية، لتحقيق أقصى ربحية عبر سرعة الاستجابة.

وأشار التقرير إلى أن «موانئ دبي العالمية» كرست موارد كبيرة لامتلاك تلك القدرات وتطوير التعامل مع سلسلة الإمداد والتوريد من خلال تبني أفضل الممارسات، لتصبح مرافقها في ميناء جبل علي والمنطقة الحرة، مركزاً تجارياً ولوجستياً رائداً على مستوى المنطقة، ووجهة مثالية للشركات الراغبة في التوسّع بعملياتها اللوجستية على مستوى عالمي.

وتعتمد «جافزا» على موقعها المتميز في دبي عند مدخل الخليج العربي لدعم قطاع البيع بالتجزئة، فمن موقع دبي الاستراتيجي يمكن الوصول بالطائرة إلى أقاليم تمثّل نسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال أقل من ثماني ساعات، كما يرتبط ميناء جبل علي مباشرة بأكثر من 180 ميناء تجارياً عبر ما يزيد على 80 رحلة للسفن التجارية أسبوعياً، تشغّلها 150 من الخطوط الملاحية العالمية، ما يمنح «جافزا» دوراً استراتيجياً في تسهيل التجارة العالمية.

ولفت التقرير إلى أن الجسور التجارية التي أطلقتها «دي بي ورلد» مع أهم أسواق تجارة التجزئة في العالم، مثل الصين والهند وإفريقيا، شكلت ممرات تجارية فائقة الكفاءة لتعزيز تدفق البضائع بسلاسة، ما أسهم في تفوق «جافزا» على العديد من المراكز التجارية الأخرى حول العالم، إذ مكّنت تلك الجسور شركات البيع بالتجزئة من الوصول بفاعلية إلى كل من الموردين والزبائن على حد سواء، لتزيد من ربحيتها وقدرتها التنافسية.

وأوضح أن تلك المزايا الفائقة في الوصول والربط التجاري على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، تسمح لشركات البيع بالتجزئة بالقيام بعمليات التوزيع من مركز واحد، ما يخفّض التكاليف التشغيلية بشكل كبير، ويزيد من القدرة على الوصول من «جافزا» إلى أسواق جديدة.

وتمتاز جافزا بأنظمتها الرقمية، التي يتمّ من خلالها التحكم بجميع مرافقها وأصولها المؤتمتة. وتتكامل تلك الأنظمة مع منصاتها الإلكترونية المتطوّرة لتسهيل عمليات التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية.

وتشمل المنظومة المتكاملة للمركز التجاري واللوجستي في جبل أنظمة رقمية لإدارة الموانئ مزوّدة بالمجسات وأجهزة إنترنت الأشياء، والشاحنات ذاتية القيادة، والرافعات التي يتمّ التحكم بها عن بعد، إضافة إلى البوابات الذكية، والتطبيقات المعززة بالذكاء الاصطناعي.

وتُعد المستودعات والمخازن متنوّعة الأحجام والأغراض، من أهم المزايا التي توفرها «جافزا» لشركات البيع بالتجزئة، والتي تدعم عمليات تلبية طلبات البيع والتسليم، عبر تكاملها مع خدمات النقل والتوصيل، ما يساعد تجار التجزئة على تبسيط عملياتهم وخفض نفقاتها، ورفع مستوى رضا زبائنهم، اعتماداً على خبرات وموارد المنطقة الحرة في إدارة سلسلة الإمداد والتوريد.

نجاح مستدام

تُشكل المنظومة المتكاملة لدعم وتمكين التجارة في «جافزا» قاطرة فائقة القدرة لدفع الشركات التجارية نحو النجاح المستدام في قطاع التجزئة، والتعامل مع مختلف أنواع السلع؛ مثل الملابس والأحذية والأدوات الصحية، إضافة إلى أدوات المطبخ والحقائب والأمتعة والألعاب. وتتناغم القوى الدافعة الأربع لمنظومة «جافزا» بسلاسة، عبر الوصول الإقليمي، والأتمتة الرقمية، ومرافق البنية التحتية، والخدمات اللوجستية متعددة الأنماط، لتستقطب عمالقة تجارة التجزئة.

• شركات التجزئة والتجارة تستحوذ على 13.6% من إجمالي عدد الشركات العاملة في «جافزا».