تحديث.. "طيران الإمارات" تمدد تعليق الرحلات إلى 3 وجهات حتى 15 يونيو

قالت طيران الإمارات إنه نظرًا للوضع الراهن، تم إلغاء رحلات الناقلة التالية من/إلى العراق، الأردن، لبنان، وإيران، وبحسب بيانات الناقلة فقد تم تمديد تعليق الرحلات إلى وجهات بغداد والبصرة وطهران إلى 15 يونيو المقبل.

ووفقاً لبيانات الموقع الشبكي للناقلة فإن الرحلات الملغاة تشمل كل من:

13 يونيو:

EK945/EK946: دبي – البصرة – دبي

EK943/EK944: دبي – بغداد – دبي

EK979/EK978: دبي – طهران – دبي

EK980: طهران – دبي

EK903/EK904: دبي – عمّان – دبي

EK905/EK906: دبي – عمّان – دبي

EK957/EK958: دبي – بيروت – دبي

EK953/EK954: دبي – بيروت – دبي

14 يونيو:

EK977/EK978: دبي – طهران – دبي

EK971/EK972: دبي – طهران – دبي

EK979/EK980: دبي – طهران – دبي

EK943/EK944: دبي – بغداد – دبي

15 يونيو:

EK977/EK978: دبي – طهران – دبي

EK979/EK980: دبي – طهران – دبي

EK945/EK946: دبي – البصرة – دبي

EK941/EK942: دبي – بغداد – دبي

وقالت الشركة في بيان عبر موقعها الشبكي إنه لن يُقبل المسافرون الذين يمرون عبر دبي وكانت وجهتهم النهائية في العراق أو إيران أو الأردن أو لبنان للسفر من نقطة انطلاقهم حتى إشعار آخر.

وأضافت: ينبغي للعملاء المتأثرين بإلغاء الرحلات التواصل مع وكلاء السفر أو مكاتب طيران الإمارات للحصول على خيارات إعادة الحجز، كما يُنصح العملاء المغادرون من أو القادمون إلى مطار دبي الدولي بالتحقق من حالة رحلاتهم عبر الموقع emirates.com للاطلاع على آخر المستجدات.

وتابعت: يُطلب من العملاء التأكد من صحة بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة قسم إدارة الحجز لاستلام التحديثات، مضيفة: نعتذر عن أي إزعاج، ونواصل متابعة التطورات عن كثب، إذ تبقى سلامة ركابنا وموظفينا وعملياتنا على رأس أولوياتنا دائمًا.