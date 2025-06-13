مطار زايد الدولي يتوقع حدوث بعض الاضطرابات في الرحلات الجوية خلال اليوم

أعلن مطار أبوظبي، اليوم، عن إمكانية حدوث اضطرابات في الرحلات الجوية، بعد الضربات الإسرائيلية على إيران.

ونشر المطار على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "من المتوقع حدوث بعض الاضطرابات في الرحلات الجوية في مطار زايد الدولي خلال اليوم. ندعو المسافرين للتواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم للاطلاع على آخر مستجدات رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار".