بيان من "مطارات دبي" بخصوص حركة الرحلات

أعلنت مطارات دبي عن إلغاء أو تأخير عدد من الرحلات في مطار دبي الدولي ومطار دبي وورلد سنترال – آل مكتوم الدولي، نتيجة إغلاق المجال الجوي فوق كل من إيران والعراق وسوريا والأردن في الساعات الأولى من صباح يوم 13 يونيو.

وتعمل مطارات دبي بالتنسيق الوثيق مع شركات الطيران وشركاء الخدمات المعنيين للحد من تأثير هذه الاضطرابات على المسافرين. كما يُنصح الضيوف المتأثرون بالتواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة بالرحلات وخيارات إعادة الحجز، وذلك قبل التوجه إلى المطار.

معلومات مهمة للمسافرين:

• يُرجى التحقق مباشرةً مع شركة الطيران الخاصة بك للحصول على آخر التحديثات وخيارات إعادة الحجز قبل التوجه إلى المطار.

• يُنصح بتخصيص وقت إضافي عند التوجه إلى المطار.

• يتواجد فريق سفراء الضيوف لمساعدة المسافرين المتأثرين