10 ملايين درهم جوائز من «دبي الإسلامي» للمتعاملين 

أطلق بنك دبي الإسلامي، في إطار احتفالاته باليوبيل الذهبي، حملة مكافآت بعنوان «مهرجان 50»، التي تقدم للمتعاملين الحاليين والجدد جوائز تصل قيمتها إلى 10 ملايين درهم. وأفاد البنك بأن الحملة تأتي للتعبير عن امتنانه لملايين الأشخاص الذين دعموا مسيرته على مدار خمسة عقود الماضية، والدعوة إلى الانضمام للبنك بينما يمضي بفصل جديد من التقدم.

وبحسب البنك، فإن عرض «مهرجان 50» سيستمر حتى نهاية عام 2025، وسيتم اختيار 50 فائزاً كل شهر ضمن أربع فئات من الجوائز. ويتضمن السحب الشهري جائزة كبرى تصل قيمتها إلى 250 ألف درهم، تتيح للمتعاملين فرصة ربح 10 أضعاف الرصيد المتوافر في حساباتهم أو بقيمة معاملاتهم الخاصة بصرف العملات الأجنبية.

وأوضح البنك أن جوائز الحملة تضم استرداد راتب شهر واحد، حيث يحصل 20 فائزاً من المتعاملين الأفراد براتب شهري لا يقل عن 5000 درهم على فرصة استرداد راتب شهر واحد بقيمة تصل إلى 60 ألف درهم.

وأضاف أن 17 فائزاً من متعاملي البنك الأفراد والخدمات المصرفية للأعمال الذين لا تقل أرصدتهم عن 10 آلاف درهم، أو أجروا معاملات صرف عملات أجنبية بالقيمة نفسها، سيتأهلون لربح تذاكر طيران بقيمة تصل إلى 30 ألف درهم.

وتشمل الجوائز كذلك: ربح أقساط تمويل/ أرصدة بطاقات، حيث يتأهل 12 رابحاً من المتعاملين الأفراد لاسترداد قيمة أقساط التمويل أو أرصدة البطاقات بما يصل إلى 14 ألف درهم، فيما تتيح الجائزة الكبرى لرابح واحد من المتعاملين الأفراد أو متعاملي خدمات الأعمال، الفرصة للفوز بقيمة 10 أضعاف رصيد الحساب كل شهر، أو قيمة معاملة صرف عملات أجنبية بما يصل إلى 250 ألف درهم.

وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في «دبي الإسلامي»، سانجاي مالهوترا: «تجسد حملة (مهرجان 50) طريقتنا في التعبير عن تقديرنا وامتناننا الكبير لمتعاملينا، لنقدم من خلالها شكرنا الجزيل لهم، لكونهم جزءاً لا يتجزأ من هذه الرحلة الملهمة».

وتأتي حملة «مهرجان 50» امتداداً لاحتفالات «دبي الإسلامي» بالذكرى الـ50 لتأسيسه، والتي تضمنت الكشف عن هوية مؤسسية جديدة وجريئة للبنك، تتمحور حول شعار «ويستمر التقدم».

يذكر أن «دبي الإسلامي» يقدم خدماته لأكثر من خمسة ملايين متعامل في سبع أسواق مختلفة حول العالم، بموجودات تجاوز قيمتها 355 مليار درهم.