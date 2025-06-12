«تخفيضات الصيف» تستقطب المتعاملين بقسائم وهدايا قبل «العطلات»

شهدت أسواق تجارة التجزئة في دبي والشارقة، أخيراً، عروض تخفيضات مخصصة لموسم الصيف، على سلع غذائية واستهلاكية، وملابس وعطور وأحذية، بنسب تخفيضات تصل إلى نحو 50%.

ورصدت «الإمارات اليوم»، في جولة ميدانية، تخفيضات تحت عنوان «عروض الصيف الكبرى»، و«تخفيضات الصيف»، استقطبت عدداً كبيراً من المتسوقين، وتضمنت تنزيلات سعرية، أو عروض قيمة مضافة تمنح المستهلكين هدايا أو قسائم شرائية عند التسوق بمبالغ تتجاوز 200 درهم، فضلاً عن عروض «اشترِ منتجاً واحصل على الثاني مجاناً»، إضافة إلى عروض على الملابس تتيح الشراء بنصف السعر.

وأكد مستهلكون لـ«الإمارات اليوم» أن العروض الخاصة بموسم الصيف، سواء في مراكز التسوق أو منافذ بيع المنتجات الغذائية، تتيح فرصاً وخيارات متعددة للتسوق، وشراء مستلزمات موسم الصيف والعطلات، لاسيما مع تزايد عدد المتاجر التي تطلق هذه العروض.

بدورهم، قال مسؤولون في تجارة التجزئة إن توقيت إطلاق العروض أسهم في استقطاب العديد من المستهلكين لشراء الهدايا قبيل عطلات الصيف.

وتفصيلاً، قال المستهلك عمرو عبدالعزيز إن «طرح متاجر التجزئة تخفيضات خاصة بفصل الصيف، خلال الفترة الأخيرة، من المظاهر المفيدة للعائلات، كونها تتيح خيارات موسعة ومتنوعة لشراء متطلبات موسم الصيف والعطلات».

وقال المستهلك محمود يوسف إن «إطلاق عروض تخفيضات الصيف في العديد من منافذ البيع يتيح للمستهلكين شراء مستلزماتهم لموسم الصيف، خصوصاً لمن لم يتمكن من شراء احتياجاته خلال عطلة عيد الأضحى والتخفيضات الكبرى في الفترة الماضية».

من جانبه، لفت المستهلك منير أكرم إلى أن عروض تخفيضات الصيف تتسم بالشمولية والتنوع لأنها تشمل منتجات للملابس الجاهزة، والأحذية، والحقائب، والعطور، إضافة إلى سلع غذائية واستهلاكية، وإلكترونيات، ما يتيح للعائلات التسوق بخيارات متعددة.

أما المستهلكة أميرة عبيد فقالت إن تخفيضات الصيف أتاحت شراء الهدايا، وهي من المظاهر الإيجابية التي يجب التوسع فيها وتمديد فتراتها، لاسيما أن بعض المستهلكين قد لا يتمكن من التسوق بشكل كامل للانشغال في موسم الامتحانات المدرسية.

إلى ذلك، قال مدير المشتريات في أحد منافذ تجارة التجزئة، ديليب فيشال، لـ«الإمارات اليوم» إن «طرح عروض خاصة بفصل الصيف حالياً، جاء في توقيت مناسب للعديد من المستهلكين الذين يستعدون للسفر خلال الفترة المقبلة، ما يتيح لهم التسوق وشراء الهدايا قبيل العطلات الصيفية».

وأضاف أن «عدداً كبيراً من العروض يتيح تنزيلات تصل إلى نحو 50%، ما يرفع الإقبال بمعدلات كبيرة وينشط المبيعات بمعدلات تجاوز 40% مقارنة بالفترات التي سبقت التنزيلات».

في السياق نفسه، أكد مسؤول المبيعات في إحدى سلاسل تجارة الملابس، جورج بايجوم، أن «عروض التخفيضات الصيفية استقطبت عدداً كبيراً من المتسوقين خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً للذين لم يتمكنوا من شراء احتياجاتهم كاملة من العروض التي سبقت فترة عيد الأضحى».

وتوقع بايجوم أن تسهم التخفيضات في رفع مستوى الإقبال وتنشيط المبيعات بما يتجاوز 40%، لاسيما أن بعض التخفيضات سيمتد حتى منتصف يونيو الجاري.

بدوره، اعتبر خبير شؤون تجارة التجزئة، الدكتور سهيل البستكي، أن «كثافة وتنوع عروض التخفيضات تنعكس بشكل إيجابي على قطاع تجارة التجزئة، سواء من خلال رفع معدلات الإقبال أو تنشيط المبيعات بمعدلات كبيرة، إضافة إلى توفير خيارات أكثر تعدداً للمستهلكين لشراء مستلزماتهم قبيل موسم العطلات والصيف».