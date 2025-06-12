«طيران الإمارات» توسع حضورها في «الكاريبي»

وقّعت «طيران الإمارات» و«طيران الباهاما» مذكرة تفاهم لإقامة شراكة «إنترلاين»، لتُتيح مزيداً من الخيارات أمام المسافرين إلى جزر الباهاما، وتُسهم هذه الشراكة في توسيع نطاق حضور «طيران الإمارات» في منطقة الكاريبي، إذ سيتمكن المتعاملون من الاستفادة من خدمات الناقل الوطني لجزر الباهاما، انطلاقاً من فلوريدا إلى ثلاث وجهات داخل هذا الأرخبيل.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن المسافرون مع «طيران الإمارات» إلى ميامي، أو أورلاندو، من مواصلة رحلتهم على متن رحلات «طيران الباهاما» إلى ناسو، أو فريبورت، أو سان سالفادور، مع الاستفادة من ميزة حجز الرحلة الكاملة بتذكرة واحدة، إضافة إلى الاستمتاع بسياسة الأمتعة التي توفرها «طيران الإمارات» على هذه الوجهات الثلاث.

وقال نائب الرئيس الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «يسعدنا إبرام شراكة الإنترلاين مع (طيران الباهاما) لتوسيع نطاق خدماتنا نحو وجهات جديدة، وتوفير مزيد من خيارات السفر للمتعاملين معنا الراغبين في زيارة هذا الأرخبيل الكاريبي».

وأضاف: «تتيح هذه الشراكة للمسافرين إمكانية الربط السلس عبر فلوريدا إلى عدد من جزر في الباهاما، مع الاستفادة من أسعار منافسة، وسهولة الحجز بتذكرة واحدة، وسياسة أمتعة مرنة، كما تدعم هذه الشراكة أيضاً اتفاقيتنا مع وزارة الخارجية في جزر الباهاما للترويج لهذا المقصد السياحي عبر شبكتنا العالمية».

من جانبه، قال المدير العام لـ«شركة طيران الباهاما»، تريسي كوبر: «تُعزز هذه الشراكة مكانة (طيران الباهاما) العالمية بشكل كبير، وتتيح لها الوصول إلى خبرات قيّمة وأسواق جديدة. ومن خلال التعاون مع إحدى أكثر الناقلات الجوية تقديراً في العالم، فإننا نعزز قدراتنا، ونمهد الطريق لنمو دولي مستدام».

وتقع بوابات «طيران الإمارات» في فلوريدا، وتحديداً ميامي وأورلاندو، ضمن قائمة 12 وجهة في الولايات المتحدة تخدمها حالياً أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، وتسير الناقلة رحلات يومية إلى ميامي باستخدام طائرات «بوينغ 777»، إلى جانب خمس رحلات أسبوعياً إلى أورلاندو، ما يوفّر للمسافرين شبكة ربط عالمية تغطي أكثر من 140 وجهة.

وكانت «طيران الإمارات» وقّعت على هامش «معرض سوق السفر العربي» مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية في جزر الباهاما، تهدف إلى الترويج المشترك للسياحة في هذا البلد الكاريبي، ضمن شراكة استراتيجية ترمي إلى دعم قطاعي السياحة والتجارة في جزر الباهاما.