«الشارقة الإسلامي» يُدرج صكوكاً بـ 500 مليون دولار في «ناسداك دبي»

رحّبت «بورصة ناسداك دبي»، أمس، بإدراج صكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) بقيمة 500 مليون دولار، الصادرة عن مصرف الشارقة الإسلامي، وأفادت البورصة، في بيان، بأن هذه الصكوك الدائمة، غير القابلة للاستدعاء قبل مرور ست سنوات، أُصدرت من قبل الجهة المُصدرة «SIB Tier 1 Sukuk IIND Ltd»، وهي متوافقة مع متطلبات «بازل 3»، وحظيت الصكوك بإقبال قوي من المستثمرين الإقليميين والدوليين، ما يوفر للمصرف رأس مال إضافياً لدعم خططه للنمو طويل الأجل.

وبهذا الإدراج، ترتفع القيمة الإجمالية للصكوك المُدرجة من قبل مصرف الشارقة الإسلامي في «ناسداك دبي» إلى 2.5 مليار دولار من خلال خمس عمليات إدراج، ما يعزز الدور الاستراتيجي لدبي في تطوير منظومة أسواق رأس المال الإسلامية.

وقرع نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، أحمد سعد، جرس افتتاح جلسة التداول في «ناسداك دبي»، إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» وسوق دبي المالي، حامد علي.

وقال سعد: «يمثّل إدراج صكوك رأسمالية دائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار في (ناسداك دبي) خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصرف الشارقة الإسلامي مؤسسةً ماليةً رائدةً تتمتع بثقة المستثمرين محلياً ودولياً».

من جانبه، قال علي إن «هذا الإدراج يمثّل خطوة مهمة تتجاوز جمع رأس المال، إذ تعكس تحولاً شاملاً تقوده مؤسسات إقليمية رائدة، مثل مصرف الشارقة الإسلامي، نحو تطوير وتنويع أسواق الدين المحلية».

ومع هذا الإدراج، تصل القيمة الإجمالية للصكوك المُدرجة في «ناسداك دبي» إلى 95.7 مليار دولار، ما يرسّخ مكانتها واحدةً من أكبر الوجهات العالمية لإدراج أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وتجاوز إجمالي سوق أدوات الدين في «ناسداك دبي» 136 مليار دولار، موزعة على 160 عملية إدراج.