شراكة تعزز منصة إدارة الثروات في مصرف عجمان بحلول عالمية

أعلن مصرف عجمان توقيع اتفاقية توزيع مع شركة «أزيموت (DIFC)» التابعة لمجموعة «أزيموت» العالمية لإدارة الأصول (Azimut Group)، بهدف توسيع نطاق الحلول الاستثمارية المتاحة لعملاء إدارة الثروات.

وتجمع هذه الشراكة بين منصة الثروات المتنامية لمصرف عجمان وخبرة «أزيموت» العالمية في الاستثمار، ما يتيح للعملاء الوصول إلى مجموعة أوسع من أدوات الدخل الثابت من خلال منصة استثمارية عالمية مُدارة باحتراف.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، مصطفى الخلفاوي: «تعكس هذه الشراكة التزامنا المستمر بتقديم فرص استثمارية مبتكرة تلبي تطلعات عملائنا، وستسهم خبرة (أزيموت) في تعزيز عروضنا، وتمكين عملائنا من الوصول إلى حلول دخل ثابت عالمية متنوعة ومصممة وفقاً لأهدافهم».

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية مصرف عجمان في التعاون مع مؤسسات دولية رائدة، وتعزيز محفظته من المنتجات الاستثمارية التي تتمحور حول العميل. ومن خلال توفير حلول «أزيموت» في مجال الدخل الثابت، يعزز المصرف مكانته بوابةً لفرص استثمارية طويلة الأمد تحقق عوائد مدروسة ضمن أدوات واضحة ومنظمة.