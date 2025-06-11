اتفاقية بين «مورو» و«أوبن تكست» العالمية

أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، الشركة التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، أمس، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة «أوبن تكست» العالمية لحلول إدارة المعلومات.

وتتيح الاتفاقية لـ«مورو» إعادة بيع مجموعة من الحلول والخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من «أوبن تكست»، داخل دولة الإمارات، بما يواكب مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ومن خلال هذه الشراكة ستوفّر «مورو» للجهات الحكومية والشركات الخاصة باقة واسعة من حلول شركة «أوبن تكست»، التي تشمل: خدمات المحتوى، وتجربة المستخدم الرقمية، والأمن السيبراني، والتحليلات المتقدمة.