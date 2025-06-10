"دبي الدولي" يواصل تصدره مطارات العالم خلال يونيو

سجل مطار دبي الدولي، خلال يونيو الجاري، نحو 5.1 ملايين مقعد مجدول على الرحلات الدولية (نحو 10.2 ملايين في الاتجاهين)، بنسبة نمو بلغت 3% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ليتصدر بذلك مطارات العالم، وفقاً للتقرير الدوري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وأفادت المؤسسة الدولية، في تقرير حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن مطار دبي احتفظ بمكانته كأكبر محور للنقل الجوي الدولي في العالم خلال يونيو 2025.

وسجل «دبي الدولي» نحو 5.2 ملايين مقعد في مايو الماضي ونحو خمسة ملايين مقعد في أبريل الماضي، و5.16 ملايين في مارس، و4.78 ملايين مقعد في فبراير، و5.3 ملايين مقعد في يناير 2025، ليصل إجمالي عدد المقاعد المجدولة في مطار دبي، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، إلى 30.54 مليون مقعد (أكثر من 61 مليوناً مقعد في الاتجاهين).

وتأتي هذه الزيادة بالسعة المقعدية في مطار دبي الدولي مع افتتاح مزيد من الوجهات، فضلاً عن تشغيل رحلات إضافية إلى وجهات قائمة، بعد أن سجل أداء قوياً في حركة المرور الدولية على مدار عام 2024 والأشهر الأولى من العام الجاري.

دولياً حل مطار هيثرو لندن في المركز الثاني بنحو 4.1 ملايين مقعد، تلاه مطار أمستردام بـ3.54 ملايين مقعد وسنغافورة في المركز الرابع بنحو 3.53 ملايين مقعد ومطار اسطنبول خامساً بنحو 3.5 ملايين مقعد.

وواصل مطار دبي أداءه القوي ليحل في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأميركي الذي سجل نحو 5.5 ملايين مقعد خلال يونيو الجاري، ومطار شيكاغو في المركز الثالث بنحو 4.57 ملايين مقعد، ومطار دالاس رابعاً بنحو 4.5 ملايين مقعد ومطار اسطنبول في المركز الخامس بنحو 4.49 ملايين مقعد.

واستقبل مطار دبي الدولي 23.4 مليون مسافر، خلال الربع الأول من عام 2025، محافظاً على زخمه القوي، ومعززاً مكانته بوصفه المطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم، ما يعكس جاذبية دبي المتنامية كوجهة عالمية، والدور المحوري الذي يلعبه المطار باعتباره بوابة مفضلة لملايين المسافرين حول العالم. وشهد يناير 2025 وحده أعلى حركة شهرية في تاريخ المطار مع استقبال 8.5 ملايين مسافر.