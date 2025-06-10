«كهرباء دبي» تضيف 800 ميغاواط من القدرة التشغيلية للطاقة النظيفة منذ بداية 2025

أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أن القدرة الإنتاجية الإجمالية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ارتفعت إلى 3860 ميغاواط، بتقنيتَي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، حيث أضافت الهيئة 800 ميغاواط، منذ بداية العام الجاري، من مشروعات المرحلة السادسة من المجمع، لتشكل بذلك الطاقة النظيفة نحو 21.5% من القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة في الهيئة.

وقال الطاير: «إننا نستلهم استراتيجياتنا وخطط عملنا من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في الطاقة النظيفة والمتجددة».

وأضاف أن «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية يعد أهم مشروعات الهيئة لتحقيق هذه الرؤية، وتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي، من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، وبحلول عام 2030 ستصل القدرة الإنتاجية للمجمع إلى 7260 ميغاواط، لتشكل بذلك الطاقة النظيفة 34% من مزيج الطاقة في الهيئة، ما سيؤدي ذلك إلى خفض إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو ثمانية ملايين طن سنوياً».

وتم تشغيل المرحلة الأولى من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 13 ميغاواط بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية في أكتوبر 2013، وفي مارس 2017، تم تدشين المرحلة الثانية بقدرة 200 ميغاواط بتقنية الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتعد أول مشروع من نوعه للطاقة الشمسية في المنطقة وفق نظام المنتج المستقل للطاقة.

وفي نوفمبر 2020، تم تدشين المرحلة الثالثة من المجمع بقدرة 800 ميغاواط بتقنية الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتعد هذه المرحلة المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يستخدم نظام التتبع الشمسي أحادي المحور لزيادة إنتاجية الطاقة.

وفي ديسمبر 2023، تم تدشين المرحلة الرابعة من المجمع بقدرة 950 ميغاواط، بتقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتستخدم المرحلة الرابعة ثلاث تقنيات مشتركة هي منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميغاواط، وبرج شمسي بقدرة 100 ميغاواط، إضافة إلى ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميغاواط.

وفي يونيو 2023، تم تدشين المرحلة الخامسة من المجمع، والتي تصل قدرتها إلى 900 ميغاواط بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية.

وتعمل الهيئة حالياً على استكمال مشروعات المرحلة السادسة من المجمع بقدرة 1800 ميغاواط بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية. ودعت الهيئة، المطورين العالميين للمشاركة في تنفيذ المرحلة السابعة من المجمع، بقدرة 1600 ميغاواط، مع إمكانية زيادتها إلى 2000 ميغاواط بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، مع نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 1000 ميغاواط لمدة 6 ساعات، وبسعة إجمالية تصل إلى 6000 ميغاواط ساعة، ما سيجعل هذه المرحلة، التي سيتم تنفيذها وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، من أكبر المشروعات على مستوى العالم التي تجمع بين الطاقة الشمسية والتخزين بالبطاريات.