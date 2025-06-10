«مِراس»: «جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات» إضافة لأفق دبي العمراني

أعلنت «مِراس» التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات» إطلاق مشروع «جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات»، ليشكل إضافة مميّزة لأفق دبي العمراني، ويضم المشروع - الذي صممته شركة «إس سي دي إيه أركيتكتس SCDA» للهندسة المعمارية - هيكلاً معمارياً بارزاً معلقاً.

وبحسب «مِراس»، يضم المشروع 754 وحدة سكنية فاخرة تراوح بين غرفة وأربع غرف نوم، وموزعة على برجين يتميّزان بتصميم إبداعي وموقع استراتيجي مميّز مع إطلالات بانورامية على متحف المستقبل، ووسط مدينة دبي، فيما تم تنفيذ التصميمات الداخلية للمشروع باستخدام مجموعة متنوعة من المواد الطبيعية، بما في ذلك الرخام والخشب.

وقال الرئيس التنفيذي في «دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك: «يعكس مشروع (جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات) تطور مشهد المعيشة الفاخرة في دبي، حيث يلتقي التصميم العالمي مع الضيافة التي لا مثيل لها».

وأضاف: «بدمج معايير الخدمة الأصيلة المعروفة عن جميرا مع التصميم المعماري المبتكر، فإننا بذلك نُرسي معايير جديدة للعروض السكنية المتميّزة التي تعكس مكانة دبي وجهةً عالميةً مفضلةً للعيش، ويؤكد هذا المشروع التزام (مِراس) بإنشاء مساحات عصرية تُوازن بإتقان بين الحياة العملية والراحة الراقية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«جميرا»، توماس ماير: «يُجسّد إطلاق المشروع مرحلة جديدة في مسيرة نمونا، والذي نرسم من خلاله ملامح مستقبل علامة جميرا، ليعكس جمالية التصميم وأسلوب الحياة العصري، ومقومات الرفاهية، ويؤكد المشروع ريادتنا في قطاع الضيافة الفاخرة، مع تعزيز تركيزنا على تقديم تجارب سكنية فاخرة مصممة لرفع مستوى المعيشة الراقية».

ويضم المشروع مجموعة شاملة من مرافق أسلوب الحياة والعافية، ويشمل ذلك صالة رياضية حديثة مع استوديوهات متخصصة للياقة البدنية، ومساحة عمل مشتركة تنفيذية، وسينما خاصة.

• المشروع يقدم تجارب سكنية فاخرة مصممة لرفع مستوى المعيشة الراقية.