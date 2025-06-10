أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، وشركة «سيغنتشر ديفلوبرز» للتطوير العقاري، إطلاق مشروع «دبليو ريزيدنسز دبي - أبراج بحيرات جميرا»، بالشراكة مع مجموعة ماريوت الدولية، في خطوة تشكل محطة بارزة في تطوّر أبراج بحيرات جميرا، وتحوّلها إلى واحدة من أكثر المناطق السكنية نشاطاً وفخامة في دبي.

ويضم المشروع الجديد برجاً بارتفاع 38 طابقاً، موزّعة إلى 33 طابقاً سكنياً وثلاثة طوابق سفلية وطابقين للبوديوم، بجانب طابق أرضي، وطابق مرافق، ويشتمل على نحو 185 وحدة سكنية فاخرة تتنوع بين شقق من غرفة، وغرفتين وثلاث غرف نوم، وبنتهاوس من أربع غرف.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم، خلال حفل إطلاق المشروع: «يمثّل إطلاق مشروع (دبليو ريزيدنسز) محطة جديدة في مسيرة تحوّل منطقة أبراج بحيرات جميرا إلى واحدة من أكثر الوجهات السكنية حيوية وتميّزاً في دبي».

وأضاف: «شهدت منطقتا أبراج بحيرات جميرا وأبتاون دبي، خلال الـ24 شهراً الماضية، انطلاق أعمال تشييد 19 مشروعاً بارزاً. ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع (سيغنتشر ديفلوبرز) و(ماريوت الدولية)، سيوفر البرج البالغ ارتفاعه 38 طابقاً نحو 185 شقة بتصميم فندقي ومجموعة من المرافق الراقية»، لافتاً إلى أن تقديم هذه العلامة الدولية المرموقة في موقع استراتيجي داخل قلب مجتمع أبراج بحيرات جميرا يعكس الالتزام المستمر بإرساء معايير جديدة لنمط العيش الحضري والفاخر.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات لمنطقة الشرق الأوسط، وللفخامة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ماريوت الدولية، سانديب واليا: «يجمع هذا المشروع السكني الفاخر في قلب مجتمع أبراج بحيرات جميرا الحيوي بين أسلوب الحياة العصري الذي تشتهر به علامتنا التجارية وخبراتنا الطويلة في إدارة وتشغيل وحدات سكنية فاخرة تحمل علامة تجارية، بجانب إرث (سيغنتشر ديفلوبرز) في الابتكار والتميّز في تطوير المشاريع العقارية عالية الجوّدة».

يذكر أنه تم بيع وحدات المرحلتين الأولى والثانية بالكامل مع الاستعداد لإطلاق المرحلة الثالثة قريباً.

• المشروع الجديد يضم برجاً بارتفاع 38 طابقاً موزّعة إلى 33 طابقاً سكنياً.