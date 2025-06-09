هيئة ألمانية: تعطيل «الوظائف اللاسلكية» يحافظ على الخصوصية

يقوم الكثير من المستخدمين بتشغيل الوظائف اللاسلكية والتي تشمل النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS) وشبكة «الواي فاي» وتقنية «البلوتوث» على أجهزتهم باستمرار لسهولة استعمالها، غير أن هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية أوصت بإيقاف هذه الوظائف اللاسلكية وعدم تشغيلها إلا عند الحاجة فقط، وذلك للحفاظ على خصوصية البيانات.

وعللت الهيئة الألمانية ذلك بمنع التطبيقات من جمع بيانات الموقع وإطالة فترة تشغيل البطارية، مشيرة إلى أنه عندما تكون حالة شحن البطارية على نسبة منخفضة، فإنه يمكن زيادة فترة تشغيلها لدقائق حاسمة من خلال إيقاف تشغيل الاتصالات اللاسلكية غير المستخدمة. علاوة على أن المستخدم، الذي لا يشغل النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS) أو شبكة «الواي فاي» إلا عند الضرورة فقط، فإنه يكشف فقط قدراً ضئيلاً من معلوماته الشخصية.

وأوضح الخبراء الألمان أن الشركات المطورة للتطبيقات وأنظمة التشغيل يمكنها تخزين بيانات الحركة أو حتى إنشاء ملفات تعريف للحركة عندما تكون الاتصالات اللاسلكية مشغلة. ويتم جمع معلومات تفصيلية عند تفعيل وظيفة «تحسين دقة الموقع»، نظراً لأنه إلى جانب بيانات النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS) يتم جمع معلومات عن شبكات «الواي فاي» وأبراج الاتصالات الهاتفية الجوالة، إضافة إلى معلومات من مستشعرات الهواتف الذكية، مثل «مقياس التسارع» أو «الجيروسكوب».