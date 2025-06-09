سعيد الطاير: فعاليات دبي مظلة عالمية تجمع آلاف المستثمرين وصنّاع القرار

قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض «ويتيكس»، سعيد محمد الطاير، إن «الثقة التي تتمتع بها مدينة دبي في مختلف دول العالم، بوصفها وجهة مثالية لاستضافة وتنظيم الفعاليات والمعارض الدولية، خصوصاً في مجالات الاستدامة والطاقة، تسهم في تعزيز دور الإمارة الجوهري لتسريع عجلة التنمية المستدامة وتبني تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة. وبفضل الرؤية السديدة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت فعاليات دبي مظلة عالمية تجمع تحت سقفها آلاف المستثمرين وصنّاع القرار والخبراء والشركات من جميع أنحاء العالم».

وأضاف الطاير: «تشكّل هذه الفعاليات منصة متكاملة لفتح آفاق تطوير التقنيات النظيفة وتقديم حلول تمويلية مرنة ومبتكرة تُسهم في تشجيع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص على مستوى العالم، وإطلاق المزيد من المشاريع النوعية الداعمة لتنويع مزيج الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني، كما تسهم في دعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات من خلال تمكين الشركات الوطنية والمحلية وتعزيز تنافسية الصادرات والمنتجات الإماراتية في القطاعات الحيوية».

وأشار إلى أن قطاع الطاقة يُعدّ أحد الممكّنات المهمة للتنمية والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات، حيث يشكل نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي، وتتيح الفعاليات والمؤتمرات والمعارض، فرصة للدولة لتسليط الضوء على الشركات الوطنية والمحلية المتخصصة في قطاع الطاقة الخضراء وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية.

ولفت إلى أن عوامل متعددة، مثل وفرة مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة ومنها الطاقة الشمسية، والبنية التحتية عالمية المستوى والبيئة التشريعية المناسبة في دبي، وخبرات مختلف القطاعات واقتصاد المعرفة الآخذ في النمو في الإمارة، إلى جانب استثمار الدولة في البرامج والدورات التعليمية، إضافة إلى الفعاليات والمعارض، تؤدي دوراً جوهرياً في تنويع صادرات الدولة من الطاقة لتشمل الطاقة المتجددة رخيصة الكُلفة والتقنيات والخدمات النظيفة.

وقال الطاير: «يسهم هذا في ضمان محافظة الدولة على مكانتها كأحد المصدّرين الرئيسين للطاقة عالمياً لمواكبة الطلب المتزايد، وتعزيز ريادة دولة الإمارات في المشهد العالمي الجديد للطاقة والذي يسجل إقبالاً متزايداً على الطاقة الخضراء. ويُظهر تقرير (إحصاءات القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 2025)، الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، أن مصادر الطاقة المتجددة استحوذت على أكثر من 90% من إجمالي التوسع في الطاقة على مستوى العالم خلال عام 2024، وأضافت 585 غيغاوات من القدرة الإنتاجية».

وأضاف: «يؤكد نجاح دبي في استضافة مجموعة من كبرى المؤتمرات والمعارض العالمية ومنها الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28) وإكسبو 2020 دبي، جدارة دبي مدينةً عالميةً والوجهة الأفضل للعيش والعمل والاستثمار في العالم، والدور المتنامي لدولة الإمارات في قيادة الحوار العالمي حول أمن الطاقة والاستدامة وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة».

وتستضيف دبي سنوياً أيضاً معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي. ويعكس المعرض التزام دولة الإمارات الراسخ بحشد الجهود الرامية إلى تحقيق الطموحات المناخية الوطنية والعالمية، وتوسيع مجالات استخدام الطاقة الخضراء.

وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي فتح باب استقبال طلبات المشاركة في الدورة الـ27 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، المقرر تنظيمه في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى الثاني من أكتوبر 2025.

وشهدت دورة العام الماضي 2024 من المعرض مشاركة أكثر من 2800 شركة من 65 دولة، واستقطبت أكثر من 50 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم. كما شمل المعرض 21 جناحاً دولياً، ما عكس التنوع والاهتمام العالمي المتزايد بمجالات الاستدامة والتكنولوجيا البيئية.

وبوصفه أكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والمدن الذكية والتنقل المستدام والقطاعات ذات الصلة وأحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة، يوفر المعرض فرصة مهمة للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة للوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين وصنّاع القرار لعقد الصفقات وبناء الشراكات، فضلاً عن التعرف إلى احتياجات السوق، لاسيما في ظل التوسع الكبير في الاعتماد على تقنيات الطاقة المتجددة في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام.

وبعد أكثر من ربع قرن على انطلاقه، وبفضل دعم القيادة الرشيدة، صار «ويتيكس» فعالية عالمية رائدة لدعم الاقتصاد الأخضر، وحدثاً رئيساً على أجندة الاستدامة، وممكّناً رئيساً لتحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، ومساهماً محورياً في بقاء دولة الإمارات أنموذجاً ملهماً للدول الساعية إلى تنمية قطاع الاستدامة والطاقة المتجددة، وتوفير كل ما يلزم لترسيخ ريادتها في القطاعات التي تصنع المستقبل المستدام.

• معرض «ويتيكس» ينطلق في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025.